https://ria.ru/20250716/tyumen-2029563458.html

Тюмень запустила сбор денег на дроны-разведчики для своих бойцов

Тюмень запустила сбор денег на дроны-разведчики для своих бойцов - РИА Новости, 16.07.2025

Тюмень запустила сбор денег на дроны-разведчики для своих бойцов

Сбор средств на приобретение дронов-разведчиков для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, объявили в Тюмени, акция приурочена к... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:24:00+03:00

2025-07-16T20:24:00+03:00

2025-07-16T20:24:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 16 июл - РИА Новости. Сбор средств на приобретение дронов-разведчиков для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, объявили в Тюмени, акция приурочена к празднованию дня рождения города, сообщается на сайте горадминистрации. "В преддверии празднования Дня города Тюменский городской совет ветеранов выступил с инициативой провести единовременный сбор денежных средств на благотворительный счет "Победа". Представители боевых частей не раз обращались за оказанием помощи в Тюменский городской совет ветеранов войны и труда. На приобретение дронов-разведчиков необходимо собрать 3 миллиона рублей", - говорится из сообщения. Деньги пойдут на покупку 12 дронов, они позволяют вести разведку местности, а эффективная работа одного дрона сберегает десятки жизней на передовой. К сбору средств присоединятся сотрудники администрации города Тюмени и подведомственных организаций. Мэр города Максим Афанасьев поддержал инициативу совета ветеранов по проведению марафона "Квадрокоптер для Победы". "Сила города заключается в его жителях, умеющих поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Давайте сделаем этот праздник действительно значимым. Наши бойцы очень нуждаются в такой технике!" - отметил Афанасьев в своем Telegram-канале.

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тюмень, тюменская область, сво