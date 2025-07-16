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Более 5 тысяч туристических субъектов МСП появилось в России за полгода

Более 5 тысяч туристических субъектов МСП появилось в России за полгода - РИА Новости, 16.07.2025

Более 5 тысяч туристических субъектов МСП появилось в России за полгода

Свыше 5 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма создали в России за первое полугодие 2025 года, их общее число достигло... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 5 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма создали в России за первое полугодие 2025 года, их общее число достигло почти 76,5 тысячи, а их выручка по итогам 2024 года превысила 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Наибольшее число субъектов МСП в туризме в 2025 году открылось в Москве (537), Краснодарском крае (465), Санкт-Петербурге (282), Московской области (244), Республике Алтай (225). В рейтинге городов, кроме Москвы, по данному показателю лидирует город-курорт Сочи (86), далее следуют Краснодар (83), Екатеринбург (72), Уфа (60), Казань (53). "За три года количество малых и средних предприятий в туристической сфере выросло на 12% и сегодня приближается к 76,5 тысячам. А общая занятость в сегменте МСП в сфере туризма составляет 296 тысяч человек. Темпы роста внутреннего туризма и таргетированная господдержка обеспечивают возможности для развития малого и среднего бизнеса. Причем, это дорога с двусторонним движением: активное вовлечения МСП в создание туристической инфраструктуры – это не только ответ на запрос рынка, но и создание новых точек притяжения для перераспределения или наращивания туристических потоков", – заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, его слова приводит сайт министерства. По данным корпорации, динамика прироста МСП в туризме в 1,5 раза больше, чем в других отраслях. "Ключевой особенностью роста туристических МСП стал высокий показатель прироста относительно МСП всех отраслей – более чем в 1,5 раза. С начала 2025 года в ключевых сферах туризма было создано более 5 тысяч субъектов МСП при коэффициенте воспроизводства (отношение открывшихся и закрывшихся предприятий) 1,7. В целом по всем отраслям такой коэффициент существенно ниже и составляет 1,1. Еще один важный тренд – это интерес к туризму со стороны молодежи. Каждое пятое МСП приходится на молодых предпринимателей до 35 лет. При этом пока средний возраст предпринимателей в сфере туризма составляет 44 года, что на год выше среднего по сектору МСП", – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Порядка 45% субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма имеют наемных работников, их численность составляет 234 тысячи человек. Еще 62 тысячи – это самозанятые граждане, которые работают в качестве гидов, а также предоставляют услуги по временному проживанию. В пресс-службе напомнили, что для поддержки туристического бизнеса Корпорация выделила в 2025 году специальный лимит "зонтичных" поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в этой сфере привлечь не менее 25 миллиардов рублей до конца года. Полный комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки для создания и развития предпринимательства в сфере туризма представлен на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20250715/lager-2029282231.html

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