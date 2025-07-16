Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 16.07.2025 (обновлено: 13:03 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029444305.html
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб - РИА Новости, 16.07.2025
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:57:00+03:00
2025-07-16T13:03:00+03:00
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_0:164:3090:1902_1920x0_80_0_0_3f575be65f3d19b021ed730e0d7d9231.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске."Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против мирного населения среди друзов на юге Сирии и в соответствии с директивами политического руководства атакует этот район, готовясь к различным сценариям развития событий", - говорится в сообщении военных.Ранее в среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку своих сирийских единоверцев, которые подверглись нападению со стороны правительственных войск на юге республики. Министр обороны Израиля в свою очередь пригрозил усилением атак по сирийским проправительственным силам, если те не оставят друзов в провинции Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html
https://ria.ru/20250716/druz-2029434250.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_1a059bc70338173847a9f780f64e52a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб

ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб в Дамаске

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПРО Железный купол израиль
Израильская система ПРО Железный купол израиль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске.
"Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против мирного населения среди друзов на юге Сирии и в соответствии с директивами политического руководства атакует этот район, готовясь к различным сценариям развития событий", - говорится в сообщении военных.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP
24 июня, 18:24
Ранее в среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку своих сирийских единоверцев, которые подверглись нападению со стороны правительственных войск на юге республики. Министр обороны Израиля в свою очередь пригрозил усилением атак по сирийским проправительственным силам, если те не оставят друзов в провинции Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Город Сувейда на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Ливанские друзы создали ополчение из-за боев на юге Сирии
Вчера, 12:27
 
В миреДамаск (город)ИзраильСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала