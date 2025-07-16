https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029444305.html
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб - РИА Новости, 16.07.2025
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:57:00+03:00
2025-07-16T12:57:00+03:00
2025-07-16T13:03:00+03:00
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_0:164:3090:1902_1920x0_80_0_0_3f575be65f3d19b021ed730e0d7d9231.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске."Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против мирного населения среди друзов на юге Сирии и в соответствии с директивами политического руководства атакует этот район, готовясь к различным сценариям развития событий", - говорится в сообщении военных.Ранее в среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку своих сирийских единоверцев, которые подверглись нападению со стороны правительственных войск на юге республики. Министр обороны Израиля в свою очередь пригрозил усилением атак по сирийским проправительственным силам, если те не оставят друзов в провинции Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html
https://ria.ru/20250716/druz-2029434250.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_1a059bc70338173847a9f780f64e52a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб
ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб в Дамаске
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске.
"Недавно Армия обороны Израиля
атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска
. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против мирного населения среди друзов на юге Сирии
и в соответствии с директивами политического руководства атакует этот район, готовясь к различным сценариям развития событий", - говорится в сообщении военных.
Ранее в среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку своих сирийских единоверцев, которые подверглись нападению со стороны правительственных войск на юге республики. Министр обороны Израиля в свою очередь пригрозил усилением атак по сирийским проправительственным силам, если те не оставят друзов в провинции Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.