https://ria.ru/20250716/tsakhal-2029444305.html

ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб

ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб - РИА Новости, 16.07.2025

ЦАХАЛ заявила, что ударила по въездным воротам в сирийский генштаб

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:57:00+03:00

2025-07-16T12:57:00+03:00

2025-07-16T13:03:00+03:00

в мире

дамаск (город)

израиль

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_0:164:3090:1902_1920x0_80_0_0_3f575be65f3d19b021ed730e0d7d9231.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске."Недавно Армия обороны Израиля атаковала въездные ворота генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями против мирного населения среди друзов на юге Сирии и в соответствии с директивами политического руководства атакует этот район, готовясь к различным сценариям развития событий", - говорится в сообщении военных.Ранее в среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку своих сирийских единоверцев, которые подверглись нападению со стороны правительственных войск на юге республики. Министр обороны Израиля в свою очередь пригрозил усилением атак по сирийским проправительственным силам, если те не оставят друзов в провинции Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.

https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html

https://ria.ru/20250716/druz-2029434250.html

дамаск (город)

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дамаск (город), израиль, сирия