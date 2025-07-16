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У судьи Тришкина есть шанс остаться на свободе, примирившись с потерпевшим - РИА Новости, 16.07.2025
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13:34 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/trishkin-2029452116.html
У судьи Тришкина есть шанс остаться на свободе, примирившись с потерпевшим
У судьи Тришкина есть шанс остаться на свободе, примирившись с потерпевшим - РИА Новости, 16.07.2025
У судьи Тришкина есть шанс остаться на свободе, примирившись с потерпевшим
Более трети обвиняемых по статье, которая грозит судье 2-го Западного окружного военного суда Альберту Тришкину, примиряются с потерпевшими, четверть тех, кому... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:34:00+03:00
2025-07-16T13:34:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более трети обвиняемых по статье, которая грозит судье 2-го Западного окружного военного суда Альберту Тришкину, примиряются с потерпевшими, четверть тех, кому это не удалось, отправляются в колонию, сказано в судебной статистике, с которой ознакомилось РИА Новости. В среду прошло заседание ВККС, по итогам которого было разрешено возбудить против Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ). Как выяснилось на заседании, Тришкин в Подмосковье в ходе дорожного конфликта выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Как указано в статистике, всего за прошлый год по части 2 статьи 112 российские суды осудили чуть более 2 тысяч человек, оправдали четырех, а дела 1239 человек прекратили из-за примирения с потерпевшим. Из осужденных 554 человека отправились в колонии, почти 1400 получили условные сроки. Двенадцать подсудимых отделались штрафами. Остальные получили ограничение свободы, исправительные или обязательные работы. Дела 31 подсудимого суд прекратил, назначив судебный штраф.
https://ria.ru/20250716/sudya-2029403150.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
У судьи Тришкина есть шанс остаться на свободе, примирившись с потерпевшим

Вменяемая судье Тришкину статья приводит в колонию в одном из четырех случаев

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более трети обвиняемых по статье, которая грозит судье 2-го Западного окружного военного суда Альберту Тришкину, примиряются с потерпевшими, четверть тех, кому это не удалось, отправляются в колонию, сказано в судебной статистике, с которой ознакомилось РИА Новости.
В среду прошло заседание ВККС, по итогам которого было разрешено возбудить против Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ).
Как выяснилось на заседании, Тришкин в Подмосковье в ходе дорожного конфликта выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травматического оружия. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Как указано в статистике, всего за прошлый год по части 2 статьи 112 российские суды осудили чуть более 2 тысяч человек, оправдали четырех, а дела 1239 человек прекратили из-за примирения с потерпевшим. Из осужденных 554 человека отправились в колонии, почти 1400 получили условные сроки. Двенадцать подсудимых отделались штрафами. Остальные получили ограничение свободы, исправительные или обязательные работы. Дела 31 подсудимого суд прекратил, назначив судебный штраф.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
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