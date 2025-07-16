https://ria.ru/20250716/tramp-2029397174.html

На руке Трампа вновь заметили синяк

На руке Трампа вновь заметили синяк - РИА Новости, 16.07.2025

На руке Трампа вновь заметили синяк

Синяк вновь увидели на правой руке президента США Дональда Трампа, в Белом доме его продолжают объяснять частыми рукопожатиями американского лидера. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Синяк вновь увидели на правой руке президента США Дональда Трампа, в Белом доме его продолжают объяснять частыми рукопожатиями американского лидера. В феврале телеканал NBC сообщил, что у главы Белого дома был замечен синяк на правой руке во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк возник из-за частых рукопожатий. В июне издание Daily Beast написало, что синяк Трампа снова стал заметен. Синяк на руке Трампа попал на камеры во время общения с журналистами у Белого дома. На видеозаписи, представленной телеканалом C-SPAN, видно, что рука американского президента покрыта тональным кремом. "Трамп... ежедневно пожимает руки большему числу американцев, чем кто-либо из президентов за всю историю", - ответила Левитт на вопрос издания Daily Beast, существует ли медицинское обоснование появления синяка. В феврале ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил РИА Новости, что синяк на руке у Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли свидетельствует о какой-то серьезной патологии.

https://ria.ru/20250611/sinyak-2022368079.html

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в мире, сша, дональд трамп