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На руке Трампа вновь заметили синяк
На руке Трампа вновь заметили синяк - РИА Новости, 16.07.2025
На руке Трампа вновь заметили синяк
Синяк вновь увидели на правой руке президента США Дональда Трампа, в Белом доме его продолжают объяснять частыми рукопожатиями американского лидера. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:27:00+03:00
2025-07-16T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Синяк вновь увидели на правой руке президента США Дональда Трампа, в Белом доме его продолжают объяснять частыми рукопожатиями американского лидера. В феврале телеканал NBC сообщил, что у главы Белого дома был замечен синяк на правой руке во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк возник из-за частых рукопожатий. В июне издание Daily Beast написало, что синяк Трампа снова стал заметен. Синяк на руке Трампа попал на камеры во время общения с журналистами у Белого дома. На видеозаписи, представленной телеканалом C-SPAN, видно, что рука американского президента покрыта тональным кремом. "Трамп... ежедневно пожимает руки большему числу американцев, чем кто-либо из президентов за всю историю", - ответила Левитт на вопрос издания Daily Beast, существует ли медицинское обоснование появления синяка. В феврале ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил РИА Новости, что синяк на руке у Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли свидетельствует о какой-то серьезной патологии.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
На руке Трампа вновь заметили синяк
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Синяк вновь увидели на правой руке президента США Дональда Трампа, в Белом доме его продолжают объяснять частыми рукопожатиями американского лидера.
В феврале телеканал NBC
сообщил, что у главы Белого дома был замечен синяк на правой руке во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк возник из-за частых рукопожатий. В июне издание Daily Beast написало, что синяк Трампа
снова стал заметен.
Синяк на руке Трампа попал на камеры во время общения с журналистами у Белого дома. На видеозаписи, представленной телеканалом C-SPAN, видно, что рука американского президента покрыта тональным кремом.
"Трамп... ежедневно пожимает руки большему числу американцев, чем кто-либо из президентов за всю историю", - ответила Левитт на вопрос издания Daily Beast, существует ли медицинское обоснование появления синяка.
В феврале ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил РИА Новости, что синяк на руке у Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли свидетельствует о какой-то серьезной патологии.