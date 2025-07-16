Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tramp-2029349570.html
В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа
В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа
Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:13:00+03:00
2025-07-16T01:13:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Разговоры с Россией языком ультиматумов противоречат всем принципам, декларируемым международным правом о невмешательстве в дела других государств, что безусловно отодвигает и не способствует реализации озвученной Трампом важнейшей демократической миссии, - сделать Америку снова великой. Антироссийский курс и общение с такими персонажами как Владимир Зеленский погубит репутацию Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика", - сказал Шеремет. По его словам, Трамп рискует вместо миротворца войти в историю как политик, который способствовал развязыванию новой мировой войны.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029330006.html
https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_129:0:3657:2646_1920x0_80_0_0_35f0ac8d576c2cf1ebf4b05a6c1dfa9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа

Депутат Шеремет: антироссийский курс погубит репутацию Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп раскрыл, чью сторону занимает в конфликте России и Украины
Вчера, 20:38
"Разговоры с Россией языком ультиматумов противоречат всем принципам, декларируемым международным правом о невмешательстве в дела других государств, что безусловно отодвигает и не способствует реализации озвученной Трампом важнейшей демократической миссии, - сделать Америку снова великой. Антироссийский курс и общение с такими персонажами как Владимир Зеленский погубит репутацию Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика", - сказал Шеремет.
По его словам, Трамп рискует вместо миротворца войти в историю как политик, который способствовал развязыванию новой мировой войны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Журналист неожиданно пошутил об ультиматуме Трампа России
Вчера, 16:23
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала