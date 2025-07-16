В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа
Депутат Шеремет: антироссийский курс погубит репутацию Трампа
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
"Разговоры с Россией языком ультиматумов противоречат всем принципам, декларируемым международным правом о невмешательстве в дела других государств, что безусловно отодвигает и не способствует реализации озвученной Трампом важнейшей демократической миссии, - сделать Америку снова великой. Антироссийский курс и общение с такими персонажами как Владимир Зеленский погубит репутацию Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика", - сказал Шеремет.
По его словам, Трамп рискует вместо миротворца войти в историю как политик, который способствовал развязыванию новой мировой войны.