https://ria.ru/20250716/tramp-2029349570.html

В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа

В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуме раскритиковали антироссийский курс Трампа

Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:13:00+03:00

2025-07-16T01:13:00+03:00

2025-07-16T01:13:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Антироссийский курс погубит репутацию президента США Дональда Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Разговоры с Россией языком ультиматумов противоречат всем принципам, декларируемым международным правом о невмешательстве в дела других государств, что безусловно отодвигает и не способствует реализации озвученной Трампом важнейшей демократической миссии, - сделать Америку снова великой. Антироссийский курс и общение с такими персонажами как Владимир Зеленский погубит репутацию Трампа как последовательного, взвешенного и объективного политика", - сказал Шеремет. По его словам, Трамп рискует вместо миротворца войти в историю как политик, который способствовал развязыванию новой мировой войны.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029330006.html

https://ria.ru/20250715/ultimatum-2029273725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф