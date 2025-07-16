https://ria.ru/20250716/tatarstan-2029533218.html

Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане

Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане - РИА Новости, 16.07.2025

Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане

Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" пройдет в 2026 году в Казани, также в Татарстане будет создан современный... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:44:00+03:00

2025-07-16T17:44:00+03:00

2025-07-16T17:44:00+03:00

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_655f8ec164ca0e56e1b3b962a0f7e7a9.jpg

КАЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" пройдет в 2026 году в Казани, также в Татарстане будет создан современный учебно-тренировочный полигон пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее соглашение подписали в среду глава Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков. "Салон "Комплексная безопасность" будет передвигаться по стране: первым городом, в котором мы будем проводить его в очередной раз, станет Казань в сентябре следующего года. Каждые два года мы планируем перемещаться по федеральным округам. Планы достаточно амбициозные: мы хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе появились аналогичные полигоны с учётом географических особенностей и территориальных рисков", - цитирует пресс-служба слова Куренкова. Предполагается, что это станет хорошим стимулом для совершенствования региональных систем безопасности и развития тренировочных полигонов для пожарных и спасателей. Минниханов и Куренков также осмотрели территорию будущего строительства учебно-тренировочного полигона. Он разместится в Лаишевском районе республики в 15 километрах от международного выставочного центра "Kazan Expo". Здесь пройдут основные мероприятия салона и будут представлены современные достижения в области обеспечения безопасности. Планируется, что на 18 с лишним гектарах возведут пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой. Глава МЧС России отметил, что будущий комплекс необходим для всего Приволжского федерального округа. "Наше намерение построить такого рода учебно-тренировочный полигон важно для развития как субъектовой, так и федеральной составляющей. Это будет полезно и для специалистов, обеспечивающих безопасность нефтяной промышленности, которая широко представлена в Татарстане", - сказал он. "Татарстан – один из самых промышленно развитых регионов со множеством техногенных объектов. Для обеспечения безопасности нужны средства, а самое главное – обученные специалисты. Специальные модули станут хорошей возможностью для тренировки сотрудников МЧС России и предприятий", - отметил Минниханов.

https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html

https://ria.ru/20250710/investitsii-2028403470.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)