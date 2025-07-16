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Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане - РИА Новости, 16.07.2025
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Республика Татарстан
 
17:44 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/tatarstan-2029533218.html
Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане
Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане - РИА Новости, 16.07.2025
Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане
Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" пройдет в 2026 году в Казани, также в Татарстане будет создан современный... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:44:00+03:00
2025-07-16T17:44:00+03:00
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" пройдет в 2026 году в Казани, также в Татарстане будет создан современный учебно-тренировочный полигон пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее соглашение подписали в среду глава Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков. "Салон "Комплексная безопасность" будет передвигаться по стране: первым городом, в котором мы будем проводить его в очередной раз, станет Казань в сентябре следующего года. Каждые два года мы планируем перемещаться по федеральным округам. Планы достаточно амбициозные: мы хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе появились аналогичные полигоны с учётом географических особенностей и территориальных рисков", - цитирует пресс-служба слова Куренкова. Предполагается, что это станет хорошим стимулом для совершенствования региональных систем безопасности и развития тренировочных полигонов для пожарных и спасателей. Минниханов и Куренков также осмотрели территорию будущего строительства учебно-тренировочного полигона. Он разместится в Лаишевском районе республики в 15 километрах от международного выставочного центра "Kazan Expo". Здесь пройдут основные мероприятия салона и будут представлены современные достижения в области обеспечения безопасности. Планируется, что на 18 с лишним гектарах возведут пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой. Глава МЧС России отметил, что будущий комплекс необходим для всего Приволжского федерального округа. "Наше намерение построить такого рода учебно-тренировочный полигон важно для развития как субъектовой, так и федеральной составляющей. Это будет полезно и для специалистов, обеспечивающих безопасность нефтяной промышленности, которая широко представлена в Татарстане", - сказал он. "Татарстан – один из самых промышленно развитых регионов со множеством техногенных объектов. Для обеспечения безопасности нужны средства, а самое главное – обученные специалисты. Специальные модули станут хорошей возможностью для тренировки сотрудников МЧС России и предприятий", - отметил Минниханов.
https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html
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россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане

Учебно-тренировочный полигон для пожарных и спасателей создадут в Татарстане

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПожарный тушит огонь
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КАЗАНЬ, 16 июл – РИА Новости. Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" пройдет в 2026 году в Казани, также в Татарстане будет создан современный учебно-тренировочный полигон пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующее соглашение подписали в среду глава Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков.
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"Салон "Комплексная безопасность" будет передвигаться по стране: первым городом, в котором мы будем проводить его в очередной раз, станет Казань в сентябре следующего года. Каждые два года мы планируем перемещаться по федеральным округам. Планы достаточно амбициозные: мы хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе появились аналогичные полигоны с учётом географических особенностей и территориальных рисков", - цитирует пресс-служба слова Куренкова.
Предполагается, что это станет хорошим стимулом для совершенствования региональных систем безопасности и развития тренировочных полигонов для пожарных и спасателей.
Минниханов и Куренков также осмотрели территорию будущего строительства учебно-тренировочного полигона. Он разместится в Лаишевском районе республики в 15 километрах от международного выставочного центра "Kazan Expo". Здесь пройдут основные мероприятия салона и будут представлены современные достижения в области обеспечения безопасности.
Планируется, что на 18 с лишним гектарах возведут пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой.
Глава МЧС России отметил, что будущий комплекс необходим для всего Приволжского федерального округа. "Наше намерение построить такого рода учебно-тренировочный полигон важно для развития как субъектовой, так и федеральной составляющей. Это будет полезно и для специалистов, обеспечивающих безопасность нефтяной промышленности, которая широко представлена в Татарстане", - сказал он.
"Татарстан – один из самых промышленно развитых регионов со множеством техногенных объектов. Для обеспечения безопасности нужны средства, а самое главное – обученные специалисты. Специальные модули станут хорошей возможностью для тренировки сотрудников МЧС России и предприятий", - отметил Минниханов.
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Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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