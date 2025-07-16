https://ria.ru/20250716/t-bank-2029528833.html

Юристы Т-Банка бесплатно помогут вернуть деньги за некачественные услуги

Юристы Т-Банка бесплатно помогут вернуть деньги за некачественные услуги - РИА Новости, 16.07.2025

Юристы Т-Банка бесплатно помогут вернуть деньги за некачественные услуги

Т-Банк запустил сервис юридической помощи по возврату средств за некачественные товары и услуги, которым могут воспользоваться все жители России, сообщает банк. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:12:00+03:00

2025-07-16T18:12:00+03:00

2025-07-16T18:12:00+03:00

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил сервис юридической помощи по возврату средств за некачественные товары и услуги, которым могут воспользоваться все жители России, сообщает банк.Сервис создан для тех, кто столкнулся с нарушением потребительских прав,в частности, в тех случаях, когда не доставили товар или прислали брак, перенесли или отменили мероприятие, рейс, тур, некачественно оказали услугу (обучение, ремонт, косметология и другие), компания закрылась и продавец отказывается возвращать деньги.Специалисты сервиса предоставят бесплатную консультацию и, при необходимости, помогут подготовить документы (например, претензию продавцу или исковое заявление). Сервис помогает вернуть деньги при оплате картой любого банка, наличными или переводом."Мы выстроили для клиентов надежную и оперативную систему юридической помощи, которая эффективно работает даже там, где классические механизмы вроде оспаривания платежа по карте бессильны. Один из примеров, когда пригодится юридическая помощь — клиент внес депозит в ресторане. После проведения мероприятия осталась неизрасходованная сумма в 22800 рублей. Заведение отказалось возвращать деньги, ссылаясь на внутренние правила. Даже досудебная претензия не помогла. Тогда подключились наши специалисты, подготовили иск, и суд встал на сторону клиента, обязав вернуть средства", - рассказал руководитель управления претензий и возвратов Т-Банка Алексей Дианов.По его словам, ежемесячно более 300 тысяч человек обращаются в Т-Банк за помощью в возврате средств. Причины самые разные: ошибочные переводы (37%), неоказание услуг или недоставленные товары (21%), навязанные подписки (14%), отказ в возврате (12%), мошенничество (4%) и другие случаи (12%), включая банкротства продавцов.

https://ria.ru/20250715/karty-2029195960.html

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т-банк (ао «тинькофф банк»), финансы, россия