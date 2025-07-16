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Самарский губернатор поручил усилить в районах поддержку ветеранов СВО

Самарский губернатор поручил усилить в районах поддержку ветеранов СВО - РИА Новости, 16.07.2025

Самарский губернатор поручил усилить в районах поддержку ветеранов СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве поручил усилить в районах поддержку вернувшихся участников РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:20:00+03:00

2025-07-16T23:20:00+03:00

2025-07-16T23:20:00+03:00

вячеслав федорищев

самарская область

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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве поручил усилить в районах поддержку вернувшихся участников СВО, сообщает пресс-служба правительства области. На совещании в том числе подвели итоги работы областного правительства в Кошкинском районе. В числе поручений - завершить к ноябрю возведение фельдшерско-акушерского пункта и офиса врача общей практики в двух селах, ускорить ремонт детского сада "Теремок", а также заменить лифты и капитально отремонтировать кровлю в стационаре Кошкинской центральной районной больницы. При этом Федорищев обратил внимание на недоработки по сопровождению ветеранов СВО в Кошкинском районе. "Помощь, содействие СВО - это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений президента и нацпроектов. Сейчас от нас очень много зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Наша победа, забота о наших ребятах – самая главная задача. Здесь всегда будет строжайшее внимание. Я лично буду звонить ветеранам и спрашивать, как у них дела", - подчеркнул глава региона. Федорищев поручил зампредседателя правительства Регине Воробьевой усилить работу по данному направлению с руководителями в районах. На совещании также обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, всего к приемке готовятся более 2,2 тысяч объектов. Капитальный ремонт проводят в 182 зданиях, на эти цели предусмотрено 3,8 миллиарда рублей из областного бюджета. Работы необходимо завершить до 1 августа, при этом десять объектов находятся в зоне риска, так как исполнение по ним составляет менее 50%, доложил региональный министр образования Виктор Акопьян. Глава региона поручил разобраться в ситуации и принять необходимые меры по тем образовательным учреждениям, где подрядчик допустил отставание. Традиционно большое внимание Федорищев уделил обработке обращений от граждан. Они касались состояния дорог и обустройства инклюзивного пространства в Самаре, а также ремонта детского сада в Новокуйбышевске. Также губернатор рассмотрел, как были решены проблемы, о которых жители сообщали ранее.

https://ria.ru/20250701/fedorischev-2026618626.html

самарская область

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вячеслав федорищев, самарская область