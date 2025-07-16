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Новое достижение российских военных в зоне СВО напугало Запад

Новое достижение российских военных в зоне СВО напугало Запад - РИА Новости, 16.07.2025

Новое достижение российских военных в зоне СВО напугало Запад

Продвижение российских военных в Днепропетровской области подорвет моральное состояние ВСУ, пишет The Independent. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:04:00+03:00

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2025-07-16T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Продвижение российских военных в Днепропетровской области подорвет моральное состояние ВСУ, пишет The Independent."Распространение боевых действий на Днепропетровскую область может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах", — говорится в публикации.Издание также отмечает растущее недовольство среди украинских военных из-за неопределенности с поставками американского оружия.Минобороны России 7 июля сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Глава государства подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.

https://ria.ru/20250716/odessa-2029379264.html

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в мире, украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины