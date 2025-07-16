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В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя

В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя - РИА Новости, 16.07.2025

В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя

Почти 32 тонны поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов на подпольных складах в двух городах Новосибирской области, сообщает в среду... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:52:00+03:00

2025-07-16T11:52:00+03:00

2025-07-16T11:52:00+03:00

происшествия

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Почти 32 тонны поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов на подпольных складах в двух городах Новосибирской области, сообщает в среду УФСБ по региону. "УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу пресечена противоправная деятельность, связанная с нелегальным оборотом алкогольной продукции", - говорится в сообщении. Так, по данным управления, житель города Черепаново организовал распространение контрафактного алкоголя по территории всего сибирского региона. В его гараже обнаружено свыше 1,5 тысячи литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих маркировки федеральными специальными марками, а также 220 литров спиртосодержащей продукции в канистрах и пластиковых бутылках. Кроме того, на складе в городе Куйбышев обнаружено более 30 тысяч литров контрафактных пива, пивных напитков и сидра. В УФСБ отметили, что хранились слабоалкогольные напитки без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, без фиксации информации в ЕГАИС, а также частично без обязательной маркировки "Честный знак". "Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации нелегального оборота слабоалкогольной и спиртосодержащей продукции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов незаконного бизнеса", - добавили в ведомстве. Контрафактную продукцию правоохранители передали на спецхранение, в дальнейшем ее уничтожат.

https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002528947.html

https://ria.ru/20241124/peterburg-1985437193.html

новосибирская область

россия

черепаново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, россия, черепаново