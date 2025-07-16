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В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя - РИА Новости, 16.07.2025
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11:52 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/surrogaty-2029421969.html
В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя
В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя - РИА Новости, 16.07.2025
В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя
Почти 32 тонны поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов на подпольных складах в двух городах Новосибирской области, сообщает в среду... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:52:00+03:00
2025-07-16T11:52:00+03:00
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Почти 32 тонны поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов на подпольных складах в двух городах Новосибирской области, сообщает в среду УФСБ по региону. "УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу пресечена противоправная деятельность, связанная с нелегальным оборотом алкогольной продукции", - говорится в сообщении. Так, по данным управления, житель города Черепаново организовал распространение контрафактного алкоголя по территории всего сибирского региона. В его гараже обнаружено свыше 1,5 тысячи литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих маркировки федеральными специальными марками, а также 220 литров спиртосодержащей продукции в канистрах и пластиковых бутылках. Кроме того, на складе в городе Куйбышев обнаружено более 30 тысяч литров контрафактных пива, пивных напитков и сидра. В УФСБ отметили, что хранились слабоалкогольные напитки без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, без фиксации информации в ЕГАИС, а также частично без обязательной маркировки "Честный знак". "Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации нелегального оборота слабоалкогольной и спиртосодержащей продукции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов незаконного бизнеса", - добавили в ведомстве. Контрафактную продукцию правоохранители передали на спецхранение, в дальнейшем ее уничтожат.
https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002528947.html
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происшествия, новосибирская область, россия, черепаново
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Черепаново
В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя

УФСБ: 32 тонны поддельного алкоголя изъяли на складах в Новосибирской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Почти 32 тонны поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов на подпольных складах в двух городах Новосибирской области, сообщает в среду УФСБ по региону.
"УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу пресечена противоправная деятельность, связанная с нелегальным оборотом алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
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Так, по данным управления, житель города Черепаново организовал распространение контрафактного алкоголя по территории всего сибирского региона. В его гараже обнаружено свыше 1,5 тысячи литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих маркировки федеральными специальными марками, а также 220 литров спиртосодержащей продукции в канистрах и пластиковых бутылках.
Кроме того, на складе в городе Куйбышев обнаружено более 30 тысяч литров контрафактных пива, пивных напитков и сидра. В УФСБ отметили, что хранились слабоалкогольные напитки без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, без фиксации информации в ЕГАИС, а также частично без обязательной маркировки "Честный знак".
"Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации нелегального оборота слабоалкогольной и спиртосодержащей продукции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов незаконного бизнеса", - добавили в ведомстве.
Контрафактную продукцию правоохранители передали на спецхранение, в дальнейшем ее уничтожат.
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