В Новосибирской области изъяли более 30 тонн поддельного алкоголя
УФСБ: 32 тонны поддельного алкоголя изъяли на складах в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 16 июл - РИА Новости. Почти 32 тонны поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов на подпольных складах в двух городах Новосибирской области, сообщает в среду УФСБ по региону.
"УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу пресечена противоправная деятельность, связанная с нелегальным оборотом алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Так, по данным управления, житель города Черепаново организовал распространение контрафактного алкоголя по территории всего сибирского региона. В его гараже обнаружено свыше 1,5 тысячи литров поддельных водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей, не имеющих маркировки федеральными специальными марками, а также 220 литров спиртосодержащей продукции в канистрах и пластиковых бутылках.
Кроме того, на складе в городе Куйбышев обнаружено более 30 тысяч литров контрафактных пива, пивных напитков и сидра. В УФСБ отметили, что хранились слабоалкогольные напитки без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, без фиксации информации в ЕГАИС, а также частично без обязательной маркировки "Честный знак".
"Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации нелегального оборота слабоалкогольной и спиртосодержащей продукции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов незаконного бизнеса", - добавили в ведомстве.
Контрафактную продукцию правоохранители передали на спецхранение, в дальнейшем ее уничтожат.
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