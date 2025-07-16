https://ria.ru/20250716/stroitelstvo-2029373748.html

Правительство утвердило порядок контроля над строительством ВСМ

Правительство утвердило порядок контроля над строительством ВСМ - РИА Новости, 16.07.2025

Правительство утвердило порядок контроля над строительством ВСМ

Правительство РФ утвердило порядок мониторинга и контроля за реализацией проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:52:00+03:00

2025-07-16T07:52:00+03:00

2025-07-16T08:14:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок мониторинга и контроля за реализацией проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из постановления правительства. "Утвердить прилагаемые правила осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта... реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе... и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта", - говорится в документе. Участниками мониторинга и контроля являются Росжелдор, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и банки, которые участвуют в реализации ВСМ. В рамках этой работы будут проводиться сбор и анализ о ходе работ по проекту, в том числе и отклонения от фактических значений основных параметров, а также контроль за использованием средств ФНБ, доведенных на каждом этапе. Предъявлять и формировать отчеты о проверках будут и кредитные организации. Средства из ФНБ для реализации ВСМ будут доведены путем предоставления части займа по договору синдицированного кредита. Размещаться они будут на субординированные депозиты банков. В мае текущего года Минфин РФ уже разместил 300 миллиардов рублей из ФНБ на субординированных депозитах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Совкомбанка для финансирования инвестиционного проекта в рамках строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Так, Сбербанк привлек субординированный депозит в размере 94,2 миллиарда рублей, ВТБ - 93,2 миллиарда рублей, Газпромбанк - 83,055 миллиарда рублей, а Совкомбанк - 29,6 миллиарда рублей. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250702/moskva-2026824193.html

https://ria.ru/20241211/putin-1988707139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, санкт-петербург, сбербанк россии, газпромбанк, совкомбанк