США допустили введение пошлин на российский палладий
Замгоссекретаря США Ригас допустил введение пошлин на российский палладий
© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
© AP Photo / Michael Sohn
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США могут ввести пошлины на российский палладий из соображений нацбезопасности, заявил замглавы Госдепа по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас на слушаниях в комитете сената по международным отношениям..
"Президент говорил не обязательно именно об этой конкретной ситуации, но в целом о необходимости вернуть критически важные цепочки поставок на территорию США для целей национальной безопасности, ускорить разрешительные процедуры и использовать тарифы для защиты нацбезопасности. Судя по всему, данный случай как раз может относиться к национальной безопасности и предполагать введение пошлин на важнейший минерал, который негативно влияет на наши возможности получения ресурсов, связанных с обороной", — сказал он.
По мнению Ригаса, существует возможность многостороннего подхода, по которому эти пошлины могут стать одной из мер. Тем не менее он не стал уточнять подробности.
"Я бы мог представить многофакторный подход, в котором задействованы пошлины на российский палладий, но я не хочу забегать вперёд, поскольку сейчас есть ряд других лиц, которые обсуждают вопросы пошлин. Я оставлю это на их усмотрение", — добавил дипломат.
Ранее на этих же слушаниях сенатор Стив Дэйнс заявил, что российские поставки палладия якобы стали причиной снижения цен на рынке, из-за которых сократились около 700 рабочих мест в штате Монтана, где идет добыча этого металла.
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