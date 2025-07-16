Рейтинг@Mail.ru
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 16.07.2025 (обновлено: 07:07 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ssha-2029371047.html
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре - РИА Новости, 16.07.2025
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре
Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:06:00+03:00
2025-07-16T07:07:00+03:00
в мире
джорджия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156193/05/1561930577_0:185:1962:1289_1920x0_80_0_0_80a8e3a291a199a50179ce83954e870b.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась, сообщил офис шерифа округа Дейд в Джорджии. Как следует из сообщения офиса в соцсети Facebook*, кинолог, ответственный за собаку по кличке Джорджия, оставил ее одну в патрульной машине, в то время как температура на улице поднялась примерно до плюс 38 градусов. Отмечается, что после гибели собаки офис шерифа начал расследование и выяснил, что компрессор кондиционера и сигнальный указатель температуры в патрульной машине вышли из строя. В заявлении указано, что это обстоятельство, а также то, что Джорджия оставалась без присмотра в течение "недопустимого количества времени", стали причинами ее гибели. "Тринадцатого июля мы трагически потеряли нашего нового члена кинологического отряда... Кинолог Джорджии находился в офисе шерифа, в то время как сама Джорджия находилась в патрульной машине. К сожалению... Джорджия скончалась в машине... По распоряжению шерифа... кинолог Джорджии больше не является сотрудником офиса шерифа округа Дейд", - говорится в заявлении офиса шерифа. Как отмечается, все обстоятельства произошедшего будут переданы в окружную прокуратуру Дейда для определения обоснованности возбуждения уголовного преследования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html
https://ria.ru/20240925/ssha-1974650160.html
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156193/05/1561930577_0:0:1962:1472_1920x0_80_0_0_9ed2d066ab2f13f0788fbbbdc90d6675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джорджия, сша
В мире, Джорджия, США
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре

В штате Джорджия уволили сотрудника офиса шерифа, оставившего собаку на жаре

© Savannah Police DepartmentПолицейская машина в городе Саванна, штат Джорджия, США
Полицейская машина в городе Саванна, штат Джорджия, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Savannah Police Department
Полицейская машина в городе Саванна, штат Джорджия, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась, сообщил офис шерифа округа Дейд в Джорджии.
Как следует из сообщения офиса в соцсети Facebook*, кинолог, ответственный за собаку по кличке Джорджия, оставил ее одну в патрульной машине, в то время как температура на улице поднялась примерно до плюс 38 градусов. Отмечается, что после гибели собаки офис шерифа начал расследование и выяснил, что компрессор кондиционера и сигнальный указатель температуры в патрульной машине вышли из строя. В заявлении указано, что это обстоятельство, а также то, что Джорджия оставалась без присмотра в течение "недопустимого количества времени", стали причинами ее гибели.
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
21 марта, 09:48
"Тринадцатого июля мы трагически потеряли нашего нового члена кинологического отряда... Кинолог Джорджии находился в офисе шерифа, в то время как сама Джорджия находилась в патрульной машине. К сожалению... Джорджия скончалась в машине... По распоряжению шерифа... кинолог Джорджии больше не является сотрудником офиса шерифа округа Дейд", - говорится в заявлении офиса шерифа.
Как отмечается, все обстоятельства произошедшего будут переданы в окружную прокуратуру Дейда для определения обоснованности возбуждения уголовного преследования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В США проводят опасные эксперименты на кошках и собаках, пишут СМИ
25 сентября 2024, 16:26
 
В миреДжорджияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала