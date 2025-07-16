https://ria.ru/20250716/ssha-2029371047.html
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре - РИА Новости, 16.07.2025
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре
Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:06:00+03:00
2025-07-16T07:06:00+03:00
2025-07-16T07:07:00+03:00
в мире
джорджия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156193/05/1561930577_0:185:1962:1289_1920x0_80_0_0_80a8e3a291a199a50179ce83954e870b.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась, сообщил офис шерифа округа Дейд в Джорджии. Как следует из сообщения офиса в соцсети Facebook*, кинолог, ответственный за собаку по кличке Джорджия, оставил ее одну в патрульной машине, в то время как температура на улице поднялась примерно до плюс 38 градусов. Отмечается, что после гибели собаки офис шерифа начал расследование и выяснил, что компрессор кондиционера и сигнальный указатель температуры в патрульной машине вышли из строя. В заявлении указано, что это обстоятельство, а также то, что Джорджия оставалась без присмотра в течение "недопустимого количества времени", стали причинами ее гибели. "Тринадцатого июля мы трагически потеряли нашего нового члена кинологического отряда... Кинолог Джорджии находился в офисе шерифа, в то время как сама Джорджия находилась в патрульной машине. К сожалению... Джорджия скончалась в машине... По распоряжению шерифа... кинолог Джорджии больше не является сотрудником офиса шерифа округа Дейд", - говорится в заявлении офиса шерифа. Как отмечается, все обстоятельства произошедшего будут переданы в окружную прокуратуру Дейда для определения обоснованности возбуждения уголовного преследования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html
https://ria.ru/20240925/ssha-1974650160.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156193/05/1561930577_0:0:1962:1472_1920x0_80_0_0_9ed2d066ab2f13f0788fbbbdc90d6675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джорджия, сша
В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре
В штате Джорджия уволили сотрудника офиса шерифа, оставившего собаку на жаре
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась, сообщил офис шерифа округа Дейд в Джорджии.
Как следует из сообщения офиса в соцсети Facebook*, кинолог, ответственный за собаку по кличке Джорджия, оставил ее одну в патрульной машине, в то время как температура на улице поднялась примерно до плюс 38 градусов. Отмечается, что после гибели собаки офис шерифа начал расследование и выяснил, что компрессор кондиционера и сигнальный указатель температуры в патрульной машине вышли из строя. В заявлении указано, что это обстоятельство, а также то, что Джорджия
оставалась без присмотра в течение "недопустимого количества времени", стали причинами ее гибели.
"Тринадцатого июля мы трагически потеряли нашего нового члена кинологического отряда... Кинолог Джорджии находился в офисе шерифа, в то время как сама Джорджия находилась в патрульной машине. К сожалению... Джорджия скончалась в машине... По распоряжению шерифа... кинолог Джорджии больше не является сотрудником офиса шерифа округа Дейд", - говорится в заявлении офиса шерифа.
Как отмечается, все обстоятельства произошедшего будут переданы в окружную прокуратуру Дейда для определения обоснованности возбуждения уголовного преследования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.