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В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре

В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре - РИА Новости, 16.07.2025

В США уволили кинолога, оставившего собаку на жаре

Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:06:00+03:00

2025-07-16T07:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудник офиса шерифа американского штата Джорджия уволен после того, как оставил в своей машине полицейскую собаку на жаре, в результате чего она скончалась, сообщил офис шерифа округа Дейд в Джорджии. Как следует из сообщения офиса в соцсети Facebook*, кинолог, ответственный за собаку по кличке Джорджия, оставил ее одну в патрульной машине, в то время как температура на улице поднялась примерно до плюс 38 градусов. Отмечается, что после гибели собаки офис шерифа начал расследование и выяснил, что компрессор кондиционера и сигнальный указатель температуры в патрульной машине вышли из строя. В заявлении указано, что это обстоятельство, а также то, что Джорджия оставалась без присмотра в течение "недопустимого количества времени", стали причинами ее гибели. "Тринадцатого июля мы трагически потеряли нашего нового члена кинологического отряда... Кинолог Джорджии находился в офисе шерифа, в то время как сама Джорджия находилась в патрульной машине. К сожалению... Джорджия скончалась в машине... По распоряжению шерифа... кинолог Джорджии больше не является сотрудником офиса шерифа округа Дейд", - говорится в заявлении офиса шерифа. Как отмечается, все обстоятельства произошедшего будут переданы в окружную прокуратуру Дейда для определения обоснованности возбуждения уголовного преследования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия, сша