https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029568301.html

Спецоперация, 16 июля: ВС России освободили Новохатское в ДНР

Спецоперация, 16 июля: ВС России освободили Новохатское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025

Спецоперация, 16 июля: ВС России освободили Новохатское в ДНР

Российские военные взяли под контроль Новохатское в ДНР, ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29, в Воронеже скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:58:00+03:00

2025-07-16T20:58:00+03:00

2025-07-16T20:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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воронеж

дональд трамп

александр гусев (губернатор)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новохатское в ДНР, ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29, в Воронеже скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА во вторник. ВС России взяли под контроль Новохатское в ДНРРоссийские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили около 1255 человек. ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 Российские войска сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, говорится в сводке Минобороны за минувшие сутки. Кроме того, нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах. Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля. ПВО ночью сбила 8 украинских БПЛА над регионами России Российские средства ПВО уничтожили ночью 8 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны. Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронеже, скончался Мужчина, пострадавший при террористической атаке БПЛА в Воронежской области, скончался в больнице от тяжелого ранения, сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, по словам Гусева, двое пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику. Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, из них 22 в Воронеже. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что повреждено здание детского сада. Семь человек пострадали в Горловке от обстрела ВСУ Число пострадавших в Горловке из-за атаки ВСУ увеличилось до семи человек, среди них ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько. В ночь на среду в управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Трамп заявил, что американских военных не будет на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военнослужащих не будет на Украине. При этом президент сообщил, что ракеты для американских систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. Трамп также сказал, что верит в желание российского руководства урегулировать ситуацию вокруг Украины. Кремль призвал все стороны оказать давление на Украину для продолжения переговоров Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено. "В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону (к продолжению переговоров - ред.)", - сказал он журналистам. Песков также заявил, что Россия исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

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https://ria.ru/20250716/dnr-2029488349.html

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029492881.html

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россия, украина, воронеж, дональд трамп, александр гусев (губернатор), дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, стирол, миг-29