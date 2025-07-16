https://ria.ru/20250716/slovakija-2029557640.html

Словакия попросит отложить голосование о санкциях против России

Словакия попросит отложить голосование о санкциях против России - РИА Новости, 16.07.2025

Словакия попросит отложить голосование о санкциях против России

Словакия будет просить отложить голосование о 18-м пакете санкций против РФ до конкретизации гарантий Европейской комиссии перед Братиславой по энергоресурсам,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:43:00+03:00

2025-07-16T19:43:00+03:00

2025-07-16T20:07:00+03:00

в мире

словакия

россия

роберт фицо

москва

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 июл - РИА Новости. Словакия будет просить отложить голосование о 18-м пакете санкций против РФ до конкретизации гарантий Европейской комиссии перед Братиславой по энергоресурсам, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Позволю себе попросить вас о том, чтобы следующие часы и дни были использованы для продолжения диалога между правительством Словакии и Европейской комиссией, прежде всего, в интересах четкого изложения обязательств, которые на политическом уровне Европейская комиссия берет на себя и которые сформулированы в вашем письме от 15 июля 2025 года. До тех пор Словакия будет просить об отсрочке голосования о 18-м пакете санкций (против РФ - ред.)", - написал Фицо в письме председателю Европейской комиссии, текст документа опубликован у него на странице в социальной сети Facebook* в среду.Он подтвердил, что Словакия никогда не поддержит инициативу Европейской комиссии REPowerEU, поскольку остановка импорта российского газа навредит словацкой экономике и снизит конкурентоспособность Европейского союза."Понимаю, что Словакия не может к предложению REPowerEU использовать право вето. Это предложение мы расцениваем как санкцию и поэтому его естественно связываем с предложением о 18-м пакете санкций против РФ. Поэтому ожидаем, что голосование о 18-м пакете санкций состоится после решения основной части рисков, связанных с REPowerEU в области поставок газа с 2028 года", - заключил Фицо.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029300857.html

https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html

словакия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, роберт фицо, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия