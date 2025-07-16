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Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов - РИА Новости, 16.07.2025
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20:56 16.07.2025 (обновлено: 21:20 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/siriya-2029567361.html
Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов
Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов - РИА Новости, 16.07.2025
Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов
Сирия на фоне ударов Израиля запросила заседание СБ ООН, вероятно, оно пройдет в четверг, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:56:00+03:00
2025-07-16T21:20:00+03:00
в мире
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Сирия на фоне ударов Израиля запросила заседание СБ ООН, вероятно, оно пройдет в четверг, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при организации."Да, Сирия запросила заседание", – сказали агентству в пакистанской миссии.В миссии отметили, что, вероятно, оно состоится в четверг.
https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html
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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске
Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске.
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в мире, сирия, израиль, оон, армия обороны израиля (цахал), совет безопасности оон
В мире, Сирия, Израиль, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Совет Безопасности ООН
Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов

Сирия запросила заседание СБ ООН после израильских ударов, оно пройдет 17 июля

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Сирия на фоне ударов Израиля запросила заседание СБ ООН, вероятно, оно пройдет в четверг, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при организации.
"Да, Сирия запросила заседание", – сказали агентству в пакистанской миссии.
В миссии отметили, что, вероятно, оно состоится в четверг.
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