https://ria.ru/20250716/siriya-2029567361.html

Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов

Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов - РИА Новости, 16.07.2025

Сирия запросила заседание Совбеза ООН после израильских ударов

Сирия на фоне ударов Израиля запросила заседание СБ ООН, вероятно, оно пройдет в четверг, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:56:00+03:00

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Сирия на фоне ударов Израиля запросила заседание СБ ООН, вероятно, оно пройдет в четверг, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при организации."Да, Сирия запросила заседание", – сказали агентству в пакистанской миссии.В миссии отметили, что, вероятно, оно состоится в четверг.

https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html

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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске. 2025-07-16T20:56 true PT0M07S

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в мире, сирия, израиль, оон, армия обороны израиля (цахал), совет безопасности оон