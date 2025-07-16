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На юге Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий
На юге Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий - РИА Новости, 16.07.2025
На юге Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий
Достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями, сообщило сирийское... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:19:00+03:00
2025-07-16T18:19:00+03:00
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями, сообщило сирийское министерство внутренних дел."Было достигнуто соглашение о пунктах прекращения огня и обеспечении безопасности в провинции Сувейда", - говорится в заявлении МВД Сирии.Отмечается, что это соглашение предполагает формирование совместной комиссии между властями Сирии и шейхами-друзами для контроля за выполнением соглашения в Сувейде.Также соглашение гласит, что провинция должна быть полностью интегрирована в нынешнюю систему власти в стране.
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в мире, сирия
На юге Сирии достигли соглашения о прекращении боевых действий
МВД Сирии: достигнуто соглашение о прекращении огня в провинции Сувейда