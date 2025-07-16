https://ria.ru/20250716/sirija-2029577850.html

Сирия приветствует усилия США и арабских стран по урегулированию в Сувейде

Сирия приветствует усилия США и арабских стран по урегулированию в Сувейде - РИА Новости, 16.07.2025

Сирия приветствует усилия США и арабских стран по урегулированию в Сувейде

Сирия приветствует усилия США и арабских стран по поиску мирного решения кризиса в провинции Сувейда на юге страны, где столкновения внутри друзской общины, а... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:55:00+03:00

2025-07-16T22:55:00+03:00

2025-07-16T22:55:00+03:00

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

марко рубио

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029499431_0:66:2986:1746_1920x0_80_0_0_7df015c815df3b1ef1038e1d25a9217f.jpg

ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Сирия приветствует усилия США и арабских стран по поиску мирного решения кризиса в провинции Сувейда на юге страны, где столкновения внутри друзской общины, а также между друзами и бедуинскими племенами осложнились вмешательством Израиля в ситуацию, сообщил сирийский МИД. Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что эскалация между Израилем и Сирией завершится в ближайшие часы, назвав ситуацию "досадным недоразумением" на фоне исторических противоречий. Он отметил, что администрация работала с обеими сторонами конфликта "все утро и всю ночь" и рассчитывает на прогресс в ближайшее время. "В рамках усилий по деэскалации и снижению напряженности на юге Сирии и израильской агрессии против Сирии министерство иностранных дел приветствует усилия американской и арабских сторон, направленные на мирное урегулирование текущего кризиса... (Сирийские власти - ред.) готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в целях успокоения ситуации и достижения стабильности при условии, что эти усилия будут основаны на полном уважении суверенитета Сирии и соблюдении воли сирийского народа", - отметили в министерстве. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны отметило приверженность защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250716/medvedev-2029574671.html

https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html

https://ria.ru/20250716/udar-2029501196.html

сирия

израиль

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, дамаск (город), марко рубио, исраэль кац