https://ria.ru/20250716/shykhlinski-2029534033.html

Мутвалы Шыхлински доставили в суд в Екатеринбурге

Мутвалы Шыхлински доставили в суд в Екатеринбурге - РИА Новости, 16.07.2025

Мутвалы Шыхлински доставили в суд в Екатеринбурге

Сына председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, подозреваемого в насилии в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:40:00+03:00

2025-07-16T17:40:00+03:00

2025-07-16T18:00:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Сына председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, подозреваемого в насилии в отношении представителя власти, доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Материал об избрании Шыхлински меры пресечения будет рассмотрен в среду. На заседание пришли порядка 30 региональных и федеральных журналистов. Начало процесса отодвинулось на три часа. Сам Шыхлински-старший на меру пресечения сына не пришел. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен, при этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против него возбудили уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.

https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), mercedes