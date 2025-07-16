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В Подмосковье откроют 71 школу к новому учебному году - РИА Новости, 16.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:46 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/shkola-2029498591.html
В Подмосковье откроют 71 школу к новому учебному году
В Подмосковье откроют 71 школу к новому учебному году - РИА Новости, 16.07.2025
В Подмосковье откроют 71 школу к новому учебному году
В преддверии учебного года губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие и модернизацию образовательных учреждений в регионе. К началу... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:46:00+03:00
2025-07-16T15:46:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В преддверии учебного года губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие и модернизацию образовательных учреждений в регионе. К началу занятий откроются новые школы и завершится капитальный ремонт существующих зданий, написал 360.ru.Всего в сентябре дети зайдут в двери 71 образовательного учреждения: 14 новостроек примут первых учеников, а еще 57 школ возобновят занятия после реконструкции."Появится более 10,3 тысячи новых мест, еще 30,6 тысячи школьников будут учиться в комфортных условиях. В 20 школах ремонт уже завершили, остальные сдадим до начала августа", – сообщил губернатор.Открытие новых школ запланировано в местах, испытывающих дефицит учебных площадей. Среди них – Дзержинский, Звенигород, поселок Развилка, Мытищи, Подольск, Домодедово, Зарайск и Ступино. Каждая новая школа обеспечит обучение сотен и даже тысяч юных жителей региона.Дополнительно школьные площади расширяются путем строительства пристроек. Наиболее крупное расширение предусмотрено в Богородском округе, Королеве, Долгопрудном, Чехове и Подольске.Помимо открытия новых школ, большое внимание уделяется модернизации старых помещений. Работы пройдут в ряде муниципальных образований,включая Щербинку, Жуковский, Электросталь, Люберцы, Сергиев Посад, Красногорск, Дмитровский округ, Солнечногорский округ, Волоколамский округ, город Лобня, поселок Томилино, Дубну, Протвино, Фрязино, Кубинку, поселение Вороновское, а также закрытые административно-территориальные образования.Одним из направлений обновления образовательной среды стала программа "Моя школа – моя история", предусматривающая художественное оформление стен учебных заведений тематическими росписями."По проекту „Моя школа – моя история“ расписываем стены, чтобы они отражали культуру, историю и традиции городов Подмосковья. В этом году таких объектов пять: в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцове. В следующем году включим в проект еще 18 школ", – заключил Воробьев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье откроют 71 школу к новому учебному году

© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники в классе
Первоклассники в классе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В преддверии учебного года губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие и модернизацию образовательных учреждений в регионе. К началу занятий откроются новые школы и завершится капитальный ремонт существующих зданий, написал 360.ru.
Всего в сентябре дети зайдут в двери 71 образовательного учреждения: 14 новостроек примут первых учеников, а еще 57 школ возобновят занятия после реконструкции.
"Появится более 10,3 тысячи новых мест, еще 30,6 тысячи школьников будут учиться в комфортных условиях. В 20 школах ремонт уже завершили, остальные сдадим до начала августа", – сообщил губернатор.
Открытие новых школ запланировано в местах, испытывающих дефицит учебных площадей. Среди них – Дзержинский, Звенигород, поселок Развилка, Мытищи, Подольск, Домодедово, Зарайск и Ступино. Каждая новая школа обеспечит обучение сотен и даже тысяч юных жителей региона.
Дополнительно школьные площади расширяются путем строительства пристроек. Наиболее крупное расширение предусмотрено в Богородском округе, Королеве, Долгопрудном, Чехове и Подольске.
Помимо открытия новых школ, большое внимание уделяется модернизации старых помещений. Работы пройдут в ряде муниципальных образований,
включая Щербинку, Жуковский, Электросталь, Люберцы, Сергиев Посад, Красногорск, Дмитровский округ, Солнечногорский округ, Волоколамский округ, город Лобня, поселок Томилино, Дубну, Протвино, Фрязино, Кубинку, поселение Вороновское, а также закрытые административно-территориальные образования.
Одним из направлений обновления образовательной среды стала программа "Моя школа – моя история", предусматривающая художественное оформление стен учебных заведений тематическими росписями.
"По проекту „Моя школа – моя история“ расписываем стены, чтобы они отражали культуру, историю и традиции городов Подмосковья. В этом году таких объектов пять: в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцове. В следующем году включим в проект еще 18 школ", – заключил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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