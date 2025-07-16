https://ria.ru/20250716/sever-2029460628.html

Бойцы группировки "Север" получили гумпомощь от Брянской епархии

Бойцы группировки "Север" получили гумпомощь от Брянской епархии - РИА Новости, 16.07.2025

Бойцы группировки "Север" получили гумпомощь от Брянской епархии

Священник Брянской епархии доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный груз с маскировочными сетями, лекарствами и продуктами, сообщила... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:56:00+03:00

2025-07-16T13:56:00+03:00

2025-07-16T13:56:00+03:00

надежные люди

сво

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный груз с маскировочными сетями, лекарствами и продуктами, сообщила пресс-служба Брянской епархии. Отмечается, что руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев посетил боевое подразделение группировки войск армии "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. "В этот раз в расположение воинского подразделения были доставлены маскировочные сети, одежда, средства личной гигиены, бытовая химия, медицинские препараты, продукты питания и большой ассортимент кондитерских изделий. Особую радость и умиление в сердцах наших воинов вызвали привезенные письма, написанные детьми и жителями нашего города", – говорится в сообщении. Отмечается, что письма солдаты носят рядом с сердцем и перечитывают десятки раз, поскольку искренние слова благодарности и детские рисунки согревают сердца бойцов и поднимают боевой дух. От лица митрополита священник передал бойцам теплые слова благодарности и поддержки в несении нелегкой солдатской службы и благословение на ратные подвиги во имя Отечества. Уточняется, что гуманитарную помощь собрали прихожане храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска и волонтеры поселков Мичуринский и Путевка. Епархия благодарит всех благотворителей и жертвователей за бескорыстную и постоянную поддержку бойцов, а также за молитвы, неравнодушие и активную гражданскую позицию.

https://ria.ru/20250716/pomosch-2029402529.html

https://ria.ru/20250716/chay-2029392565.html

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сво