Рейтинг@Mail.ru
Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/senator-2029415775.html
Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме
Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025
Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме
Известному своей русофобской позицией американскому сенатору Линдси Грэму*, включенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, особенно и нечем гордиться,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:33:00+03:00
2025-07-16T11:33:00+03:00
россия
украина
москва
амир хамитов
дональд трамп
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026217250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_335adedaf4c825ff1f888b6ef8b01abb.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Известному своей русофобской позицией американскому сенатору Линдси Грэму*, включенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, особенно и нечем гордиться, кроме как своей русофобией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Грэм* заявил, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле". Таким образом политик, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу. "От таких русофобских господ, как Грэм*, странно было бы ожидать чего-то адекватного. Тем более что кроме своей русофобии, гордиться ему особенно нечем. Это человеконенавистничество сквозит у него из всех щелей, затыкая любые признаки здравого смысла. Больше всего это походит на поведение разнузданного "короля двора", который, перебрав лишнего, кидается на каждого встречного с воплями, какой он крутой и как он всех победил. "Фантомас разбушевался", - сказал Хамитов. Он отметил, что американский сенатор пытается напугать, но все уже прекрасно знают цену "этим воплям," а в случае чего "вызванный наряд" легко напомнит ему, кто на самом деле "отвечает за порядок на местности". Хамитов считает, что если Грэм* не понимает, что в международных отношениях такими угрозами не разбрасываются – значит, его место в соответствующем учреждении под медицинским присмотром. Депутат Госдумы подчеркнул, что ненависть к России и всему русскому застит Грэму* глаза, и все, на что он способен – напоминать о бомбардировках, но России об этом напоминать излишне, ведь никаких иллюзий насчет "западных партнеров" давно уже не осталось. "А вот ему было бы неплохо напомнить, что он обращается не к дворовой шпане, и последствия таких заявлений могут быть самыми серьезными. Тем более что он, как ни крути, выражает позицию определенной части американской верхушки. А на этом уровне уже надо бы уметь анализировать свои же заявления и учитывать возможность бумеранга", - подытожил политик.* включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250705/ssha-2027391001.html
https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026217250_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_789fe0c4f234da11d80ede2b889f681e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф, в мире
Россия, Украина, Москва, Амир Хамитов, Дональд Трамп, Госдума РФ, В мире
Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме

Хамитов: сенатору Грэму нечем гордиться, кроме как своей русофобией

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и сенатор Линдси Грэм*
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Известному своей русофобской позицией американскому сенатору Линдси Грэму*, включенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, особенно и нечем гордиться, кроме как своей русофобией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Грэм* заявил, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле". Таким образом политик, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России
5 июля, 17:01
"От таких русофобских господ, как Грэм*, странно было бы ожидать чего-то адекватного. Тем более что кроме своей русофобии, гордиться ему особенно нечем. Это человеконенавистничество сквозит у него из всех щелей, затыкая любые признаки здравого смысла. Больше всего это походит на поведение разнузданного "короля двора", который, перебрав лишнего, кидается на каждого встречного с воплями, какой он крутой и как он всех победил. "Фантомас разбушевался", - сказал Хамитов.
Он отметил, что американский сенатор пытается напугать, но все уже прекрасно знают цену "этим воплям," а в случае чего "вызванный наряд" легко напомнит ему, кто на самом деле "отвечает за порядок на местности".
Хамитов считает, что если Грэм* не понимает, что в международных отношениях такими угрозами не разбрасываются – значит, его место в соответствующем учреждении под медицинским присмотром.
Депутат Госдумы подчеркнул, что ненависть к России и всему русскому застит Грэму* глаза, и все, на что он способен – напоминать о бомбардировках, но России об этом напоминать излишне, ведь никаких иллюзий насчет "западных партнеров" давно уже не осталось.
"А вот ему было бы неплохо напомнить, что он обращается не к дворовой шпане, и последствия таких заявлений могут быть самыми серьезными. Тем более что он, как ни крути, выражает позицию определенной части американской верхушки. А на этом уровне уже надо бы уметь анализировать свои же заявления и учитывать возможность бумеранга", - подытожил политик.
* включен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Это абсурд": в США раскрыли роль Грэма* в ультиматуме Трампа
15 июля, 06:13
 
РоссияУкраинаМоскваАмир ХамитовДональд ТрампГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала