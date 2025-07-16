https://ria.ru/20250716/senator-2029415775.html

Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме

Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.07.2025

Сенатору Грэму* нечем гордиться, кроме как русофобией, заявили в Госдуме

Известному своей русофобской позицией американскому сенатору Линдси Грэму*, включенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, особенно и нечем гордиться,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:33:00+03:00

2025-07-16T11:33:00+03:00

2025-07-16T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Известному своей русофобской позицией американскому сенатору Линдси Грэму*, включенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, особенно и нечем гордиться, кроме как своей русофобией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Грэм* заявил, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле". Таким образом политик, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу. "От таких русофобских господ, как Грэм*, странно было бы ожидать чего-то адекватного. Тем более что кроме своей русофобии, гордиться ему особенно нечем. Это человеконенавистничество сквозит у него из всех щелей, затыкая любые признаки здравого смысла. Больше всего это походит на поведение разнузданного "короля двора", который, перебрав лишнего, кидается на каждого встречного с воплями, какой он крутой и как он всех победил. "Фантомас разбушевался", - сказал Хамитов. Он отметил, что американский сенатор пытается напугать, но все уже прекрасно знают цену "этим воплям," а в случае чего "вызванный наряд" легко напомнит ему, кто на самом деле "отвечает за порядок на местности". Хамитов считает, что если Грэм* не понимает, что в международных отношениях такими угрозами не разбрасываются – значит, его место в соответствующем учреждении под медицинским присмотром. Депутат Госдумы подчеркнул, что ненависть к России и всему русскому застит Грэму* глаза, и все, на что он способен – напоминать о бомбардировках, но России об этом напоминать излишне, ведь никаких иллюзий насчет "западных партнеров" давно уже не осталось. "А вот ему было бы неплохо напомнить, что он обращается не к дворовой шпане, и последствия таких заявлений могут быть самыми серьезными. Тем более что он, как ни крути, выражает позицию определенной части американской верхушки. А на этом уровне уже надо бы уметь анализировать свои же заявления и учитывать возможность бумеранга", - подытожил политик.* включен в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ria.ru/20250705/ssha-2027391001.html

https://ria.ru/20250715/grem-2029147062.html

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