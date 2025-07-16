https://ria.ru/20250716/semya-2029575969.html

Почти половина россиян хотят иметь многодетную семью

Почти половина россиян хотят иметь многодетную семью - РИА Новости, 16.07.2025

Почти половина россиян хотят иметь многодетную семью

Почти половина жителей России, согласно опросам, хотят иметь многодетную семью, сообщает пресс-служба главы Мордовии, председателя комиссии Госсовета по... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:34:00+03:00

2025-07-16T22:34:00+03:00

2025-07-16T22:34:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Почти половина жителей России, согласно опросам, хотят иметь многодетную семью, сообщает пресс-служба главы Мордовии, председателя комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артема Здунова. Здунов в среду в Москве провел заседание обновленного экспертного состава комиссии, где обсудили необходимость создания комфортной среды для многодетных семей. "Проведенный среди жителей страны опрос дал обнадеживающие результаты: 49% респондентов сказали, что хотят иметь многодетную семью, и этот показатель вырос за последнее время", - отмечается в сообщении. В рамках комиссии сформировано семь рабочих групп: по сохранению и продвижению в обществе традиционных семейных ценностей, укреплению института семьи и брака; по поддержке многодетности и повышению рождаемости; по поддержке работающих родителей и развитию корпоративной семейной политики; по формированию доступной и семейно-ориентированной инфраструктуры, оказанию поддержки семьям в улучшении жилищных условий; по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания; по вопросам обеспечения детской безопасности, противодействия деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде; по охране репродуктивного здоровья и профилактике абортов. "Президент России очень четко обозначил нам вызовы и задачи в сфере демографии, их стратегическую значимость и приоритетность решения. Эти задачи требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех уровней власти, всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного и экспертного сообщества. Рассчитываю, что благодаря нашей совместной экспертной работе, в плодотворном взаимодействии с коллегами из администрации президента и правительства РФ, ведущими общественными, религиозными и деловыми объединениями мы выполним поручения президента и обеспечим восходящую траекторию демографического роста", - приводятся в сообщении слова Здунова. На заседании экспертного совета были рассмотрены предложения по таким направлениям, как доступность жилья, создание семейной инфраструктуры, внедрение корпоративных стандартов, новых мер демографической поддержки для молодых, студенческих и многодетных семей, вопросы совершенствования единого пособия, пенсионного обеспечения и введения семейной налоговой выплаты, удобства получения всех льгот и пособий для семей с детьми. Также речь шла о доступности жилищных программ, повышении эффективности материнского капитала, совершенствовании школьного питания, репродуктивном здоровье молодежи, изменении ценностных установок в обществе. Участники совещания согласились с главным постулатом: у многодетной семьи должен быть высокий социальный статус. Резюмируя обсуждение, Здунов поставил задачу перед рабочими группами провести полный мониторинг существующих мер поддержки, чтобы определить, что эффективно работает, а что требует изменений. "Решено также усилить информационную работу: привлекать медиаплощадки, известных людей для трансляции и продвижения традиционных российских семейных ценностей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250522/kuznetsova-2018447491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов