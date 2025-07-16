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Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 500 вылетов в этом году - РИА Новости, 16.07.2025
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Новости Подмосковья
 
11:12 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/sanaviatsiya-2029409776.html
Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 500 вылетов в этом году
Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 500 вылетов в этом году - РИА Новости, 16.07.2025
Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 500 вылетов в этом году
Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 490 вылетов для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:12:00+03:00
2025-07-16T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 490 вылетов для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому требуется медицинская помощь, вне зависимости от пробок и отдаленности медучреждения. А благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. С начала этого года санитарная авиация выполнила 490 вылетов, что на 81 больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, в работе санавиации Подмосковья задействовано три вертолета. Третий заступил на дежурство в прошлом году и применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В пресс-службе отмечают, что в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
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санавиация, врачи, медицинская помощь, здоровье
Новости Подмосковья, санавиация, Врачи, Медицинская помощь, Здоровье
Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 500 вылетов в этом году

Вертолеты санавиации Подмосковья совершили 490 вылетов с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет санитарной авиации
Вертолет санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет санитарной авиации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 490 вылетов для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому требуется медицинская помощь, вне зависимости от пробок и отдаленности медучреждения. А благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать и в темное время суток. С начала этого года санитарная авиация выполнила 490 вылетов, что на 81 больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, в работе санавиации Подмосковья задействовано три вертолета. Третий заступил на дежурство в прошлом году и применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
В пресс-службе отмечают, что в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
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