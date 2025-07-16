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В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров - РИА Новости, 16.07.2025
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17:37 16.07.2025 (обновлено: 17:38 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029531417.html
В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров
В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров - РИА Новости, 16.07.2025
В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров
Пассажиры чаще всего нарушают в поездах дальнего следования в России правила распития алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:37:00+03:00
2025-07-16T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пассажиры чаще всего нарушают в поездах дальнего следования в России правила распития алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. По его словам 2024 году в поездах дальнего следования зафиксировано свыше 38 тысяч правонарушений. "В том числе свыше 21 тысячи случаев распития спиртных напитков за пределами вагонов-ресторанов, 10 тысяч случаев мелкого хулиганства, 6,5 тысячи случаев курения в вагонах", - привел данные Колесников. В РЖД РИА Новости пояснили, что вагоны поезда считаются общественным местом. Потребление алкогольной продукции в общественных местах не допускается в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. "По-другому обстоит дело с вагонами-ресторанами. Они имеют соответствующую лицензию. Однако, согласно тому же Федеральному закону № 171-ФЗ, распитие алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте (часть 7 статьи 16). Следовательно, забрать купленный напиток с собой в вагон и выпить его там нельзя", - пояснили в компании. Сотрудники полиции, по словам Колесникова, в прошлом году отказали в проезде свыше 15 тысяч пассажиров, нарушавших общественный порядок.
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Россия, РЖД, Общество, Алкоголь, Туризм, Новости - Туризм
В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров

РЖД: пассажиры чаще всего нарушают в поездах правила распития алкоголя

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПассажирка в купе первого туристического поезда
Пассажирка в купе первого туристического поезда - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Пассажирка в купе первого туристического поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пассажиры чаще всего нарушают в поездах дальнего следования в России правила распития алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников.
По его словам 2024 году в поездах дальнего следования зафиксировано свыше 38 тысяч правонарушений.
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"В том числе свыше 21 тысячи случаев распития спиртных напитков за пределами вагонов-ресторанов, 10 тысяч случаев мелкого хулиганства, 6,5 тысячи случаев курения в вагонах", - привел данные Колесников.
В РЖД РИА Новости пояснили, что вагоны поезда считаются общественным местом. Потребление алкогольной продукции в общественных местах не допускается в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
"По-другому обстоит дело с вагонами-ресторанами. Они имеют соответствующую лицензию. Однако, согласно тому же Федеральному закону № 171-ФЗ, распитие алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте (часть 7 статьи 16). Следовательно, забрать купленный напиток с собой в вагон и выпить его там нельзя", - пояснили в компании.
Сотрудники полиции, по словам Колесникова, в прошлом году отказали в проезде свыше 15 тысяч пассажиров, нарушавших общественный порядок.
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