https://ria.ru/20250716/rzhd-2029362297.html

При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца

При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца - РИА Новости, 16.07.2025

При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца

РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:37:00+03:00

2025-07-16T04:37:00+03:00

2025-07-16T04:37:00+03:00

ржд

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Он напомнил, что РЖД внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров. "Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников. Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029357535.html

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029359576.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, общество