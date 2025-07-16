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При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца - РИА Новости, 16.07.2025
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04:37 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029362297.html
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца - РИА Новости, 16.07.2025
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца
РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:37:00+03:00
2025-07-16T04:37:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Он напомнил, что РЖД внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров. "Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников. Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029357535.html
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ржд, общество
РЖД, Общество
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца

РЖД сделают опцию сохранения профиля питомца при покупке билетов онлайн

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПассажиры у поезда "Гранд-Экспресс" на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Пассажиры у поезда Гранд-Экспресс на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Пассажиры у поезда "Гранд-Экспресс" на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что РЖД внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров.
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"Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников.
Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.
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