https://ria.ru/20250716/rzhd-2029362297.html
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца - РИА Новости, 16.07.2025
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца
РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:37:00+03:00
2025-07-16T04:37:00+03:00
2025-07-16T04:37:00+03:00
ржд
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Он напомнил, что РЖД внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров. "Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников. Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029357535.html
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029359576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, общество
При покупке билетов на поезд онлайн можно будет создать профиль питомца
РЖД сделают опцию сохранения профиля питомца при покупке билетов онлайн
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что РЖД
внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров.
"Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников.
Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.