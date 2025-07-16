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РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий - РИА Новости, 16.07.2025
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03:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029357535.html
РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий
РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий
РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:15:00+03:00
2025-07-16T03:15:00+03:00
общество
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ржд
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. РЖД, отметил он, всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. Компания, по его словам, имела самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался, а в некоторой степени и условия перевозки животных в поездах проще, чем другими видами транспорта. "Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала", - сказал Колесников. Каждый из членов поездной бригады имеет прописанные регламенты поведения, которые, по словам замглавы РЖД, "делают невозможным случаи, когда мы не знаем, что делать с животным, оказавшимся без хозяина, и животное никуда не пропадает". "Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное", - напомнил он порядок действий. Случай в январе 2024 года с высаженным из поезда котом Твиксом, который потом умер, вызвал широкий общественный резонанс. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. В декабре того же года адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, сообщил РИА Новости, что кота Твикса из поезда высадила не проводница, а пассажир.
https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html
https://ria.ru/20241212/fpk-1988892013.html
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общество, екатеринбург, ржд
Общество, Екатеринбург, РЖД
РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий

РЖД выстроили регламент действий поездной бригады после случая с котом Твиксом

© Фото : Екатерина Мизулина / TelegramПамятник коту Твиксу
Памятник коту Твиксу - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Екатерина Мизулина / Telegram
Памятник коту Твиксу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД, отметил он, всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. Компания, по его словам, имела самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался, а в некоторой степени и условия перевозки животных в поездах проще, чем другими видами транспорта.
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"Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала", - сказал Колесников.
Каждый из членов поездной бригады имеет прописанные регламенты поведения, которые, по словам замглавы РЖД, "делают невозможным случаи, когда мы не знаем, что делать с животным, оказавшимся без хозяина, и животное никуда не пропадает".
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"Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное", - напомнил он порядок действий.
Случай в январе 2024 года с высаженным из поезда котом Твиксом, который потом умер, вызвал широкий общественный резонанс. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
В декабре того же года адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, сообщил РИА Новости, что кота Твикса из поезда высадила не проводница, а пассажир.
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