https://ria.ru/20250716/rzhd-2029357535.html

РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий

РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий

РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:15:00+03:00

2025-07-16T03:15:00+03:00

2025-07-16T03:15:00+03:00

общество

екатеринбург

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475669_0:148:910:660_1920x0_80_0_0_184786eb313d3169a37b4e778f812052.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. РЖД, отметил он, всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. Компания, по его словам, имела самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался, а в некоторой степени и условия перевозки животных в поездах проще, чем другими видами транспорта. "Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала", - сказал Колесников. Каждый из членов поездной бригады имеет прописанные регламенты поведения, которые, по словам замглавы РЖД, "делают невозможным случаи, когда мы не знаем, что делать с животным, оказавшимся без хозяина, и животное никуда не пропадает". "Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное", - напомнил он порядок действий. Случай в январе 2024 года с высаженным из поезда котом Твиксом, который потом умер, вызвал широкий общественный резонанс. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. В декабре того же года адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, сообщил РИА Новости, что кота Твикса из поезда высадила не проводница, а пассажир.

https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html

https://ria.ru/20241212/fpk-1988892013.html

https://ria.ru/20250215/zhivotnye-1999586625.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, екатеринбург, ржд