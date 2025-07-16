https://ria.ru/20250716/rzhd-2029354116.html

РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи"

РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи"

РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" (построены испанской Talgo), импортозаместив отдельные запчасти, или продадут их,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:18:00+03:00

2025-07-16T02:18:00+03:00

2025-07-16T02:18:00+03:00

экономика

москва

нижний новгород

берлин (город)

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" (построены испанской Talgo), импортозаместив отдельные запчасти, или продадут их, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Они (Talgo - ред.) не по-партнерски прервали с нами сотрудничество и фактически остановили обслуживание этих вагонов. При этом значительная часть запасных частей и оборудования были иностранного производства. Безусловно, прекращение поставок фактически остановило эксплуатацию этих поездов", - ответил Колесников на вопрос о судьбе испанских поездов Talgo, ранее эксплуатировавшихся РЖД. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) и Patentes Talgo подписали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов в 2011 году. Эти составы ходили между Москвой и Берлином и Москвой и Нижним Новгородом. Вагоны для первого указанного маршрута были оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяло ускорить переход с колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров). В России эти составы получили имя "Стриж". РЖД остановили пассажирские перевозки в Европу, в том числе в Берлин, во время пандемии коронавируса 2020 года. А в марте 2022 года РЖД сообщили, что скоростные поезда "Стриж" временно не будут ходить на маршруте Москва – Нижний Новгород. ФПК судилась с Talgo из-за отказа испанской компании исполнять договор на техобслуживание и ремонт "Стрижей". Колесников напомнил, что РЖД проделали большую работу с точки зрения импортозамещения для продолжения эксплуатации "Сапсанов" и "Ласточек". "В этой части некоторый опыт мы уже накопили, поэтому рассматриваем несколько вариантов продолжения эксплуатации вагонов Talgo. Например, восстановление их эксплуатации после проведения мероприятий по импортозамещению отдельных запчастей и элементов оборудования. Рассматриваются также варианты их реализации. Окончательное решение будет принято после подсчета экономики одного или второго решения", - рассказал он. Колесников добавил, что в случае принятия решения о продаже поездов Talgo, будет реализован этот подвижной состав и с раздвижной колесной парой для изменением ширины колеи, и без этого механизма. "Если мы примем решение о продаже, то, скорее всего, по всей партии", - ответил он. Где именно могут экспортироваться эти поезда в случае решения о продолжении их работы, Колесников не назвал. "Это скоростные вагоны. Они в любом случае будут эксплуатироваться там, где можно развивать скорость", - сказал замглавы РЖД на вопрос о возможности возвращения "Стрижей" на маршруты из Москвы в Нижний Новгород.

https://ria.ru/20240822/izyatie-1967837061.html

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

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москва

нижний новгород

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, нижний новгород, берлин (город), ржд, федеральная пассажирская компания