https://ria.ru/20250716/rzhd-2029354116.html
РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи"
РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи"
РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" (построены испанской Talgo), импортозаместив отдельные запчасти, или продадут их,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T02:18:00+03:00
2025-07-16T02:18:00+03:00
2025-07-16T02:18:00+03:00
экономика
москва
нижний новгород
берлин (город)
ржд
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" (построены испанской Talgo), импортозаместив отдельные запчасти, или продадут их, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Они (Talgo - ред.) не по-партнерски прервали с нами сотрудничество и фактически остановили обслуживание этих вагонов. При этом значительная часть запасных частей и оборудования были иностранного производства. Безусловно, прекращение поставок фактически остановило эксплуатацию этих поездов", - ответил Колесников на вопрос о судьбе испанских поездов Talgo, ранее эксплуатировавшихся РЖД. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) и Patentes Talgo подписали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов в 2011 году. Эти составы ходили между Москвой и Берлином и Москвой и Нижним Новгородом. Вагоны для первого указанного маршрута были оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяло ускорить переход с колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров). В России эти составы получили имя "Стриж". РЖД остановили пассажирские перевозки в Европу, в том числе в Берлин, во время пандемии коронавируса 2020 года. А в марте 2022 года РЖД сообщили, что скоростные поезда "Стриж" временно не будут ходить на маршруте Москва – Нижний Новгород. ФПК судилась с Talgo из-за отказа испанской компании исполнять договор на техобслуживание и ремонт "Стрижей". Колесников напомнил, что РЖД проделали большую работу с точки зрения импортозамещения для продолжения эксплуатации "Сапсанов" и "Ласточек". "В этой части некоторый опыт мы уже накопили, поэтому рассматриваем несколько вариантов продолжения эксплуатации вагонов Talgo. Например, восстановление их эксплуатации после проведения мероприятий по импортозамещению отдельных запчастей и элементов оборудования. Рассматриваются также варианты их реализации. Окончательное решение будет принято после подсчета экономики одного или второго решения", - рассказал он. Колесников добавил, что в случае принятия решения о продаже поездов Talgo, будет реализован этот подвижной состав и с раздвижной колесной парой для изменением ширины колеи, и без этого механизма. "Если мы примем решение о продаже, то, скорее всего, по всей партии", - ответил он. Где именно могут экспортироваться эти поезда в случае решения о продолжении их работы, Колесников не назвал. "Это скоростные вагоны. Они в любом случае будут эксплуатироваться там, где можно развивать скорость", - сказал замглавы РЖД на вопрос о возможности возвращения "Стрижей" на маршруты из Москвы в Нижний Новгород.
https://ria.ru/20240822/izyatie-1967837061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, нижний новгород, берлин (город), ржд, федеральная пассажирская компания
Экономика, Москва, Нижний Новгород, Берлин (город), РЖД, Федеральная пассажирская компания
РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи"
РЖД продолжат эксплуатировать Стрижи, импортозаместив запчасти, или продадут их
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи" (построены испанской Talgo), импортозаместив отдельные запчасти, или продадут их, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Они (Talgo - ред.) не по-партнерски прервали с нами сотрудничество и фактически остановили обслуживание этих вагонов. При этом значительная часть запасных частей и оборудования были иностранного производства. Безусловно, прекращение поставок фактически остановило эксплуатацию этих поездов", - ответил Колесников на вопрос о судьбе испанских поездов Talgo, ранее эксплуатировавшихся РЖД.
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) и Patentes Talgo подписали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов в 2011 году. Эти составы ходили между Москвой и Берлином и Москвой и Нижним Новгородом. Вагоны для первого указанного маршрута были оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяло ускорить переход с колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров). В России эти составы получили имя "Стриж".
РЖД остановили пассажирские перевозки в Европу, в том числе в Берлин, во время пандемии коронавируса 2020 года. А в марте 2022 года РЖД сообщили, что скоростные поезда "Стриж" временно не будут ходить на маршруте Москва – Нижний Новгород. ФПК судилась с Talgo из-за отказа испанской компании исполнять договор на техобслуживание и ремонт "Стрижей".
Колесников напомнил, что РЖД проделали большую работу с точки зрения импортозамещения для продолжения эксплуатации "Сапсанов" и "Ласточек".
"В этой части некоторый опыт мы уже накопили, поэтому рассматриваем несколько вариантов продолжения эксплуатации вагонов Talgo. Например, восстановление их эксплуатации после проведения мероприятий по импортозамещению отдельных запчастей и элементов оборудования. Рассматриваются также варианты их реализации. Окончательное решение будет принято после подсчета экономики одного или второго решения", - рассказал он.
Колесников добавил, что в случае принятия решения о продаже поездов Talgo, будет реализован этот подвижной состав и с раздвижной колесной парой для изменением ширины колеи, и без этого механизма.
"Если мы примем решение о продаже, то, скорее всего, по всей партии", - ответил он.
Где именно могут экспортироваться эти поезда в случае решения о продолжении их работы, Колесников не назвал.
"Это скоростные вагоны. Они в любом случае будут эксплуатироваться там, где можно развивать скорость", - сказал замглавы РЖД на вопрос о возможности возвращения "Стрижей" на маршруты из Москвы в Нижний Новгород.