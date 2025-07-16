https://ria.ru/20250716/rudnevo-2029440961.html
Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы
Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 16.07.2025
Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы
Проперти-тур для инвесторов пройдет 24 июля в общественно-деловом центре, который расположен в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:00:00+03:00
2025-07-16T13:00:00+03:00
2025-07-16T13:00:00+03:00
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анатолий гарбузов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Проперти-тур для инвесторов пройдет 24 июля в общественно-деловом центре, который расположен в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Степан Коваленко."24 июля проведем тур для инвесторов, который познакомит их с инфраструктурой современного общественно-делового центра, расположенного в индустриальном парке "Руднево". Сегодня инвесторам доступно около 4 тысяч квадратных метров помещений для размещения офисов и организации небольших производств", - приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.Заместитель руководителя добавил, что на данный момент заключены договоры аренды с производителями высокотехнологичного электротехнического и ИТ-оборудования различного назначения.Общественно-деловой комплекс расположен в Москве на улице Пехорской, дом 1Г. Комплекс представляет собой две 12-этажные башни, которые расположены на стилобате. Общая площадь центра составляет около 60 тысяч квадратных метров.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, планируется, что на первом и втором этажах комплекса разместятся супермаркет, аптека, салон красоты, кафе и ресторан, а также спортивно-оздоровительная секция. Будут созданы зоны отдыха и развлечений для детей и взрослых.Также в рамках мероприятия гостей познакомят с инфраструктурой индустриального парка "Руднево". Состоится встреча с действующими резидентами, и будут проведены консультации экспертов по объектам и условиям аренды.Пройти регистрацию на тур можно на официальном сайте особой экономической зоны "Технополис Москва". Если возникают вопросы по аренде помещений, то можно обратиться в дирекцию по привлечению резидентов и арендаторов ОЭЗ "Технополис Москва".
https://ria.ru/20250716/troitsk-2029404772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы
Проперти-тур для инвесторов состоится в ОЭЗ Москвы 24 июля
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Проперти-тур для инвесторов пройдет 24 июля в общественно-деловом центре, который расположен в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Степан Коваленко.
"24 июля проведем тур для инвесторов, который познакомит их с инфраструктурой современного общественно-делового центра, расположенного в индустриальном парке "Руднево". Сегодня инвесторам доступно около 4 тысяч квадратных метров помещений для размещения офисов и организации небольших производств", - приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.
Заместитель руководителя добавил, что на данный момент заключены договоры аренды с производителями высокотехнологичного электротехнического и ИТ-оборудования различного назначения.
Общественно-деловой комплекс расположен в Москве на улице Пехорской, дом 1Г. Комплекс представляет собой две 12-этажные башни, которые расположены на стилобате. Общая площадь центра составляет около 60 тысяч квадратных метров.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, планируется, что на первом и втором этажах комплекса разместятся супермаркет, аптека, салон красоты, кафе и ресторан, а также спортивно-оздоровительная секция. Будут созданы зоны отдыха и развлечений для детей и взрослых.
Также в рамках мероприятия гостей познакомят с инфраструктурой индустриального парка "Руднево". Состоится встреча с действующими резидентами, и будут проведены консультации экспертов по объектам и условиям аренды.
Пройти регистрацию на тур можно на официальном сайте особой экономической зоны "Технополис Москва". Если возникают вопросы по аренде помещений, то можно обратиться в дирекцию по привлечению резидентов и арендаторов ОЭЗ "Технополис Москва".