https://ria.ru/20250716/rudnevo-2029440961.html

Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы

Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 16.07.2025

Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы

Проперти-тур для инвесторов пройдет 24 июля в общественно-деловом центре, который расположен в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:00:00+03:00

2025-07-16T13:00:00+03:00

2025-07-16T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015470712_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_a29ed604fcb8fb3fdb8d0cc9e6916871.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Проперти-тур для инвесторов пройдет 24 июля в общественно-деловом центре, который расположен в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Степан Коваленко."24 июля проведем тур для инвесторов, который познакомит их с инфраструктурой современного общественно-делового центра, расположенного в индустриальном парке "Руднево". Сегодня инвесторам доступно около 4 тысяч квадратных метров помещений для размещения офисов и организации небольших производств", - приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.Заместитель руководителя добавил, что на данный момент заключены договоры аренды с производителями высокотехнологичного электротехнического и ИТ-оборудования различного назначения.Общественно-деловой комплекс расположен в Москве на улице Пехорской, дом 1Г. Комплекс представляет собой две 12-этажные башни, которые расположены на стилобате. Общая площадь центра составляет около 60 тысяч квадратных метров.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, планируется, что на первом и втором этажах комплекса разместятся супермаркет, аптека, салон красоты, кафе и ресторан, а также спортивно-оздоровительная секция. Будут созданы зоны отдыха и развлечений для детей и взрослых.Также в рамках мероприятия гостей познакомят с инфраструктурой индустриального парка "Руднево". Состоится встреча с действующими резидентами, и будут проведены консультации экспертов по объектам и условиям аренды.Пройти регистрацию на тур можно на официальном сайте особой экономической зоны "Технополис Москва". Если возникают вопросы по аренде помещений, то можно обратиться в дирекцию по привлечению резидентов и арендаторов ОЭЗ "Технополис Москва".

https://ria.ru/20250716/troitsk-2029404772.html

https://ria.ru/20250715/garbuzov-2029197913.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов