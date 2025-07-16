https://ria.ru/20250716/rostekh-2029318334.html

"Ростех.Промтур": Корпорация открыла двери своих предприятий

"Ростех.Промтур": Корпорация открыла двери своих предприятий - РИА Новости, 16.07.2025

"Ростех.Промтур": Корпорация открыла двери своих предприятий

Ростех запустил федеральный проект "Ростех.Промтур" с экскурсиями на предприятия госкорпорации; посетители смогут увидеть, как с конвейера сходят автомобили,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:36:00+03:00

2025-07-16T17:36:00+03:00

2025-07-16T17:36:00+03:00

технологии

ростех

производство

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ростех запустил федеральный проект "Ростех.Промтур" с экскурсиями на предприятия госкорпорации; посетители смогут увидеть, как с конвейера сходят автомобили, где используются аддитивные технологии, как конструируются технологичные протезы и появляется "зеленая" энергия из мусора, сообщает пресс-служба Ростеха.На первом этапе к проекту подключились предприятия в Москве, Подмосковье, Самарской области и Татарстане. В ближайшее время откроются двери завода в Башкортостане.В столице можно посетить Центр аддитивных технологий (ЦАТ) и МПО "Металлист". В ЦАТ экскурсантам покажут, как "печатают" авиационные компоненты на промышленных 3D-принтерах. На заводе "Металлист" гости пройдут весь путь производства современных узлов для протезов: от литья до сборки и испытаний. Посетителям продемонстрируют полную линейку производимых протезов, в том числе микропроцессорный коленный модуль, способный анализировать более 1000 сигналов в секунду и подстраиваться под пользователя.На заводе энергоутилизации отходов в Воскресенске можно проследить весь путь твердых коммунальных отходов: от поступления в приёмный бункер размером с девятиэтажный дом до выработки электроэнергии.Экскурсия на КАМАЗ в Набережных Челнах включает посещение завода каркасов кабин, где гости увидят, как суперсовременные роботы собирают каркасы грузовиков и как с помощью технологий 3D-моделирования проверяется качество продукции. А в Тольятти доступным для посещения стало спортивное подразделение флагмана российского автопрома – LADA Sport. Завод открывает двери сборочного участка, где создаются спортивные версии автомобилей, участвующих в российских и международных соревнованиях."Промышленный туризм дает не только новые впечатления, он несет важную образовательную миссию. Это новый взгляд на производство, возможность изнутри увидеть работу машиностроительной отрасли - легендарных предприятий с современными технологиями. Мы убеждены, что такой формат может вдохновить молодое поколение на выбор инженерных профессий. Наша цель — развеять устаревшие стереотипы и показать, что современное российское производство состоит из передовых технологий, инноваций и команды высококлассных специалистов", – приводится в сообщении комментарий директора по коммуникациям – пресс-секретаря госкорпорации Ростех Екатерины Барановой.

https://ria.ru/20250702/rossija-2026646997.html

https://ria.ru/20250626/rostekh-2025631584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ростех, производство