https://ria.ru/20250716/rospotrebnadzor-2029357873.html

В Роспотребнадзоре рассказали об опасных маркировках "Е" на продуктах

В Роспотребнадзоре рассказали об опасных маркировках "Е" на продуктах - РИА Новости, 16.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали об опасных маркировках "Е" на продуктах

Маркировки "Е" на упаковках продуктов питания указывает на наличие пищевых добавок, опасными являются Е102, Е110 и Е250, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:18:00+03:00

2025-07-16T03:18:00+03:00

2025-07-16T03:18:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Маркировки "Е" на упаковках продуктов питания указывает на наличие пищевых добавок, опасными являются Е102, Е110 и Е250, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что маркировка "Е" на упаковках продуктов питания указывает на наличие пищевых добавок, которые были одобрены для использования в странах Европейского союза и соответствуют установленным стандартам безопасности. Несмотря на это, не все добавки одинаково безопасны. "Пищевые добавки - это вещества, добавляемые в продукты для достижения определенных целей: улучшения вкуса, увеличения срока хранения, изменения текстуры и цвета. Они могут быть как натурального, так и синтетического происхождения". Маркировка "Е" сопровождается числовым кодом, который указывает на конкретную добавку", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что Е1 - это красители, Е2 - консерванты, Е3 - антиокислители, Е4 - стабилизаторы, Е5 - эмульгаторы, Е6 - усилители вкуса и запаха. "Безопасные добавки: Е300, или аскорбиновая кислота - антиоксидант, который помогает предотвратить окисление продуктов; Е330, или лимонная кислота - натуральный консервант и регулятор кислотности; Е471, или моно- и диглицериды жирных кислот - эмульгатор, который помогает смешивать воду и масло", - сообщили в в пресс-службе. В ведомстве добавили, что из овощей и фруктов получают Е160a, или бета-каротин - это натуральный краситель, содержащийся в моркови и других оранжевых овощах. Также среди добавок есть бетанин, Е162 - это краситель, получаемый из свеклы, он придает продуктам красный цвет. Еще существуют антоцианы, или Е163 - это натуральные красители, содержащиеся в ягодах и фруктах, таких как черника и малина. В Роспотребнадзоре рассказали, что некоторые добавки могут вызывать нежелательные реакции у людей с аллергией или при их избыточном употреблении, они считаются опасными. "К таким добавкам относятся: Е102, или тартразин - искусственный краситель, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей; Е110, или желтый краситель - также может провоцировать аллергические реакции и гиперактивность у детей; Е250, или нитрит натрия - консервант, который может образовывать канцерогенные вещества при высоких температурах", - пояснили там. В ведомстве предупредили, что запрещенными в России пищевыми добавками являются Е121, Е123, Е124, Е210, Е211, Е213. Все они могут вызвать у человека негативные реакции.

https://ria.ru/20250705/rospotrebnadzor-2027329267.html

https://ria.ru/20241227/rospotrebnadzor-1991579658.html

https://ria.ru/20240828/rospotrebnadzor-1969011703.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)