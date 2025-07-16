https://ria.ru/20250716/roskachestvo-2029539206.html

Роскачество оценило ситуацию на рынке после ухода иностранных брендов

Роскачество оценило ситуацию на рынке после ухода иностранных брендов - РИА Новости, 16.07.2025

Роскачество оценило ситуацию на рынке после ухода иностранных брендов

Российские производители активно замещают рынок отечественными брендами без потери качества: ситуация на рынке после ухода иностранных брендов меняется к... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:10:00+03:00

2025-07-16T18:10:00+03:00

2025-07-16T18:10:00+03:00

экономика

россия

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские производители активно замещают рынок отечественными брендами без потери качества: ситуация на рынке после ухода иностранных брендов меняется к лучшему, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Замещение рынка активно происходит, и какой-то корреляции с вопросами качества нет... Можем констатировать, что ситуация на рынке меняется к лучшему", - сказал он, комментируя рынок РФ после ухода ряда иностранных брендов. По его словам, Роскачество целенаправленно увеличило количество мониторингов: за последние три года исследует товары доступного ценового сегмента, товары первой необходимости и, в том числе, товары тех брендов, которые заместили иностранные. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.

https://realty.ria.ru/20250704/rossija-2027145056.html

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экономика, россия, максим протасов, роскачество