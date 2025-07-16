https://ria.ru/20250716/roskachestvo-2029371893.html

В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов

В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов - РИА Новости, 16.07.2025

В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов

Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:15:00+03:00

2025-07-16T07:15:00+03:00

2025-07-16T07:15:00+03:00

общество

технологии

россия

челябинская область

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения", - сказал он. "Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит - проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим", - добавил Протасов. Кроме того, организация в рамках механизма рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки. В результате Роскачество хочет создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе, среди отелей, ресторанов и общепита. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250716/turizm-2029356539.html

https://ria.ru/20241023/oteli-1979464807.html

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, челябинская область, максим протасов, роскачество