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В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов - РИА Новости, 16.07.2025
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07:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/roskachestvo-2029371893.html
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов - РИА Новости, 16.07.2025
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов
Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:15:00+03:00
2025-07-16T07:15:00+03:00
общество
технологии
россия
челябинская область
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения", - сказал он. "Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит - проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим", - добавил Протасов. Кроме того, организация в рамках механизма рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки. В результате Роскачество хочет создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе, среди отелей, ресторанов и общепита. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250716/turizm-2029356539.html
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общество, технологии, россия, челябинская область, максим протасов, роскачество
Общество, Технологии, Россия, Челябинская область, Максим Протасов, Роскачество
В России появится аналог Мишлена для оценки ресторанов

Глава Роскачества Протасов: в России появится аналог Мишлена для ресторанов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗал ресторана
Зал ресторана - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Зал ресторана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аналог Мишлен для оценки ресторанов появится в России: в механике будет присутствовать самооценка учреждения, которую Роскачество планирует проверять с помощью выездных или онлайн-проверок, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения", - сказал он.
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"Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит - проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим", - добавил Протасов.
Кроме того, организация в рамках механизма рассматривает возможность работы с поисковыми системами, которые агрегируют отзывы пользователей: планирует совмещать пользовательский опыт с моделью оценки.
В результате Роскачество хочет создать рейтинг лидеров клиентского сервиса, в том числе, среди отелей, ресторанов и общепита.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.
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