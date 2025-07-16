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Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат - РИА Новости, 16.07.2025
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05:07 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/rassledovanie-2029363713.html
Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат
Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат - РИА Новости, 16.07.2025
Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат
Следствие по делу о взятках бывшего замминистра обороны Тимура Иванова истекает 23 июля, но расследование продолжается, рассказал РИА Новости его адвокат Денис... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:07:00+03:00
2025-07-16T05:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие по делу о взятках бывшего замминистра обороны Тимура Иванова истекает 23 июля, но расследование продолжается, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Расследование продолжается", - сказал собеседник агентства. До этой же даты суд продлевал срок содержания под стражей Тимура Иванова, рассмотрения ходатайства следствия о дальнейшем продлении ареста пока не назначено, добавил адвокат. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Другое дело Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 лет колонии со штрафом 25 миллионов рублей. Защита обжаловала приговор. Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. В последствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью. Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном поселке Архангельское и деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысяч долларов и 4,7 тысячи евро, а также более двух миллионов рублей со счета в банке. У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac, денежные средства в размере 132 151 доллара, более 3,2 миллиона рублей и 2816 евро.
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026553190.html
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происшествия, москва, архангельское, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонстрой
Происшествия, Москва, Архангельское, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ОборонСтрой
Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат

Адвокат Балуев: расследование дела о взятках Тимура Иванова продолжается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие по делу о взятках бывшего замминистра обороны Тимура Иванова истекает 23 июля, но расследование продолжается, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Расследование продолжается", - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд лишил экс-замминистра обороны Тимура Иванова госнаград
1 июля, 15:59
До этой же даты суд продлевал срок содержания под стражей Тимура Иванова, рассмотрения ходатайства следствия о дальнейшем продлении ареста пока не назначено, добавил адвокат.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Другое дело Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Второму фигуранту - бывшему руководителю "Оборонлогистики" Антону Филатову - суд назначил 12,5 лет колонии со штрафом 25 миллионов рублей.
Защита обжаловала приговор.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
1 июля, 17:01
Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
В последствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном поселке Архангельское и деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте - 13,5 тысяч долларов и 4,7 тысячи евро, а также более двух миллионов рублей со счета в банке. У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac, денежные средства в размере 132 151 доллара, более 3,2 миллиона рублей и 2816 евро.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мать экс-замминистра обороны Иванова надеялась на оправдательный приговор
1 июля, 17:01
 
ПроисшествияМоскваАрхангельскоеТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОборонСтрой
 
 
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