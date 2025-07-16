https://ria.ru/20250716/pvo-2029407983.html
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 16.07.2025
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:02:00+03:00
2025-07-16T11:02:00+03:00
2025-07-16T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого июля 2025 года в период с 8.40 мск до 9.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом
МО РФ: с 8:40 мск до 9:10 мск средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Крымом