https://ria.ru/20250716/pvo-2029407983.html

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 16.07.2025

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:02:00+03:00

2025-07-16T11:02:00+03:00

2025-07-16T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого июля 2025 года в период с 8.40 мск до 9.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины