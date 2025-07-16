https://ria.ru/20250716/putin-2029543249.html
Путин обсудил с челябинским губернатором строительство нового аэропорта
Путин обсудил с челябинским губернатором строительство нового аэропорта - РИА Новости, 16.07.2025
Путин обсудил с челябинским губернатором строительство нового аэропорта
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером строительство нового аэропорта в Магнитогорске. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:33:00+03:00
2025-07-16T18:33:00+03:00
2025-07-16T19:15:00+03:00
магнитогорск
россия
челябинская область
владимир путин
алексей текслер
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером строительство нового аэропорта в Магнитогорске."В прошлый раз еще обсуждали эту тему (строительство нового аэропорта в Магнитогорске) … И сегодня, когда ехали из аэропорта, с этого начался наш разговор с губернатором", - сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
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магнитогорск, россия, челябинская область, владимир путин, алексей текслер, магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Алексей Текслер, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин обсудил с челябинским губернатором строительство нового аэропорта
Путин обсудил с Текслером строительство нового аэропорта в Магнитогорске