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Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев - РИА Новости, 16.07.2025
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15:51 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/pridnestrove-2029499965.html
Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев
Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев - РИА Новости, 16.07.2025
Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев
Приднестровье и Молдавия не должны стать очередной зоной конфликта, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:51:00+03:00
2025-07-16T15:51:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
россия
виталий игнатьев
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Приднестровье и Молдавия не должны стать очередной зоной конфликта, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации "Наша задача сделать всё, чтобы Приднестровье и Молдавия, общее региональное пространство, не стало очередной зоной конфликта. Это не только наше желание, но и желание других международных участников", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что геополитическое противостояние в мире развивается. "Я думаю, что мы пока наблюдаем далеко еще не все конфликты, которые возможны. Мы прекрасно слышали заявления Соединенных Штатов Америки и не только про Китай и прочее. Поэтому у нас тут, к сожалению, зон для конфликтов гораздо больше, чем точек для мирных процессов", - отметил Игнатьев. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250715/kreml-2029217344.html
https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html
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в мире, молдавия, румыния, россия, виталий игнатьев, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Виталий Игнатьев, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев

Глава МИД Игнатьев: ПМР и Молдавия не должны стать очередной зоной конфликта

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Виталий Игнатьев . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Приднестровье и Молдавия не должны стать очередной зоной конфликта, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России
15 июля, 12:55
"Наша задача сделать всё, чтобы Приднестровье и Молдавия, общее региональное пространство, не стало очередной зоной конфликта. Это не только наше желание, но и желание других международных участников", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что геополитическое противостояние в мире развивается. "Я думаю, что мы пока наблюдаем далеко еще не все конфликты, которые возможны. Мы прекрасно слышали заявления Соединенных Штатов Америки и не только про Китай и прочее. Поэтому у нас тут, к сожалению, зон для конфликтов гораздо больше, чем точек для мирных процессов", - отметил Игнатьев.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
5 июня, 00:51
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье
23 июня, 16:54
 
В миреМолдавияРумынияРоссияВиталий ИгнатьевНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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