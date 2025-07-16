https://ria.ru/20250716/pozhar-2029362622.html

В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2025

В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека

Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:41:00+03:00

2025-07-16T04:41:00+03:00

2025-07-16T09:51:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону. "В селе Духовское произошло возгорание двухквартирного дома, в результате которого погибли 53-летние мужчина и женщина, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении. Добавляется, что площадь пожара составила около 66 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20250621/pozhar-2024459703.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)