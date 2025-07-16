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В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2025
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04:41 16.07.2025 (обновлено: 09:51 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/pozhar-2029362622.html
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2025
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека
Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:41:00+03:00
2025-07-16T09:51:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону. "В селе Духовское произошло возгорание двухквартирного дома, в результате которого погибли 53-летние мужчина и женщина, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении. Добавляется, что площадь пожара составила около 66 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Приморье при пожаре в жилом доме в селе Духовское погибли два человека

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramПоследствия пожара в жилом доме в селе Духовское в Приморье
Последствия пожара в жилом доме в селе Духовское в Приморье - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В селе Духовское произошло возгорание двухквартирного дома, в результате которого погибли 53-летние мужчина и женщина, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении.
Добавляется, что площадь пожара составила около 66 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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