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В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2025
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека
Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:41:00+03:00
2025-07-16T04:41:00+03:00
2025-07-16T09:51:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье, погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону. "В селе Духовское произошло возгорание двухквартирного дома, в результате которого погибли 53-летние мужчина и женщина, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении. Добавляется, что площадь пожара составила около 66 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Приморье при пожаре в жилом доме в селе Духовское погибли два человека