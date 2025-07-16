https://ria.ru/20250716/pozhar--2029496335.html

В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар

В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар - РИА Новости, 16.07.2025

В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике на южном берегу Крыма, быстрому распространению огня способствует ветреная погода, сообщило... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:39:00+03:00

2025-07-16T15:39:00+03:00

2025-07-16T15:39:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике на южном берегу Крыма, быстрому распространению огня способствует ветреная погода, сообщило крымское главное управление МЧС РФ. "Возгорание лесной подстилки в пгт. Санаторное на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность", - говорится в сообщении. На месте организовано четыре боевых участка и штаб пожаротушения. "Предварительная площадь пожара составляет 1 гектар. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250716/pozhar-2029379778.html

https://ria.ru/20250716/pozhar-2029362622.html

республика крым

россия

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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия