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В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар
В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар - РИА Новости, 16.07.2025
В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике на южном берегу Крыма, быстрому распространению огня способствует ветреная погода, сообщило... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:39:00+03:00
2025-07-16T15:39:00+03:00
2025-07-16T15:39:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике на южном берегу Крыма, быстрому распространению огня способствует ветреная погода, сообщило крымское главное управление МЧС РФ. "Возгорание лесной подстилки в пгт. Санаторное на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность", - говорится в сообщении. На месте организовано четыре боевых участка и штаб пожаротушения. "Предварительная площадь пожара составляет 1 гектар. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250716/pozhar-2029379778.html
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ялтинском природном заповеднике вспыхнул пожар
МЧС: пожар вспыхнул в Ялтинском природном заповеднике