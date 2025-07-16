Рейтинг@Mail.ru
Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 16.07.2025 (обновлено: 08:45 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/politico-2029377530.html
Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия
Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия - РИА Новости, 16.07.2025
Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия
Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:36:00+03:00
2025-07-16T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
киев
германия
украина
россия
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит."Руководство Германии, в частности, продвигало это соглашение... В частном порядке немецкие чиновники заявляют, что эта инициатива была идеей Германии", - говорится в материале издания.Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html
сша
киев
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, германия, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Германия, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия

Politico: инициативу по закупке оружия у США для Украины предложила ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский после решения Трампа
08:36
"Руководство Германии, в частности, продвигало это соглашение... В частном порядке немецкие чиновники заявляют, что эта инициатива была идеей Германии", - говорится в материале издания.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевГерманияУкраинаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала