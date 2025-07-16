https://ria.ru/20250716/politico-2029377530.html

Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия

Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия - РИА Новости, 16.07.2025

Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия

Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:36:00+03:00

2025-07-16T08:36:00+03:00

2025-07-16T08:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

киев

германия

украина

россия

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит."Руководство Германии, в частности, продвигало это соглашение... В частном порядке немецкие чиновники заявляют, что эта инициатива была идеей Германии", - говорится в материале издания.Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

сша

киев

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, киев, германия, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире