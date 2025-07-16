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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.07.2025
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12:20 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/pogoda-2029432194.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Неустойчивая погода ожидается в Москве на выходных, возможны кратковременные дожди, температура может понизиться до плюс 24, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:20:00+03:00
2025-07-16T12:20:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода ожидается в Москве на выходных, возможны кратковременные дожди, температура может понизиться до плюс 24, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В четверг уже осадков будет ночью совсем немного, а днем местами может выпасть до 6 миллиметров. Температура воздуха остается довольно высокой. До пятницы включительно минимальная температура в Москве плюс 16 - плюс 19 градусов, по области плюс 14 - плюс 20. Дневная температура в Москве плюс 26 - плюс 28, по региону плюс 23 - плюс 28 градусов. То есть температура воздуха довольно комфортная", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в пятницу осадков вообще не ожидается, но в выходные дни погода будет неустойчивой, потому что в дневное время возможны кратковременные дожди. "Фон ночной температуры не изменится, а дневная температура за счет облаков и дождей станет чуть пониже. В Москве ожидается до плюс 24 - плюс 26, по региону до плюс 22 - плюс 27 градусов. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1-1,5 градуса", - добавила Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидается неустойчивая погода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода ожидается в Москве на выходных, возможны кратковременные дожди, температура может понизиться до плюс 24, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В четверг уже осадков будет ночью совсем немного, а днем местами может выпасть до 6 миллиметров. Температура воздуха остается довольно высокой. До пятницы включительно минимальная температура в Москве плюс 16 - плюс 19 градусов, по области плюс 14 - плюс 20. Дневная температура в Москве плюс 26 - плюс 28, по региону плюс 23 - плюс 28 градусов. То есть температура воздуха довольно комфортная", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в пятницу осадков вообще не ожидается, но в выходные дни погода будет неустойчивой, потому что в дневное время возможны кратковременные дожди.
"Фон ночной температуры не изменится, а дневная температура за счет облаков и дождей станет чуть пониже. В Москве ожидается до плюс 24 - плюс 26, по региону до плюс 22 - плюс 27 градусов. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1-1,5 градуса", - добавила Позднякова.
Спутниковый снимок, на котором видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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