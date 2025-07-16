https://ria.ru/20250716/pogoda-2029432194.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.07.2025

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Неустойчивая погода ожидается в Москве на выходных, возможны кратковременные дожди, температура может понизиться до плюс 24, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:20:00+03:00

2025-07-16T12:20:00+03:00

2025-07-16T12:20:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода ожидается в Москве на выходных, возможны кратковременные дожди, температура может понизиться до плюс 24, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В четверг уже осадков будет ночью совсем немного, а днем местами может выпасть до 6 миллиметров. Температура воздуха остается довольно высокой. До пятницы включительно минимальная температура в Москве плюс 16 - плюс 19 градусов, по области плюс 14 - плюс 20. Дневная температура в Москве плюс 26 - плюс 28, по региону плюс 23 - плюс 28 градусов. То есть температура воздуха довольно комфортная", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в пятницу осадков вообще не ожидается, но в выходные дни погода будет неустойчивой, потому что в дневное время возможны кратковременные дожди. "Фон ночной температуры не изменится, а дневная температура за счет облаков и дождей станет чуть пониже. В Москве ожидается до плюс 24 - плюс 26, по региону до плюс 22 - плюс 27 градусов. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1-1,5 градуса", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20250715/roskosmos-2029276737.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова