https://ria.ru/20250716/pitanie-2029433657.html

Липецкая область наращивает производство продуктов питания

Липецкая область наращивает производство продуктов питания - РИА Новости, 16.07.2025

Липецкая область наращивает производство продуктов питания

За пять месяцев 2025 года предприятия Липецкой области отгрузили и реализовали товаров пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму 134,5 миллиарда... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:24:00+03:00

2025-07-16T12:24:00+03:00

2025-07-16T12:24:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 июл - РИА Новости. За пять месяцев 2025 года предприятия Липецкой области отгрузили и реализовали товаров пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму 134,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что значительный рост наблюдается в производстве соевого масла, дрожжей, детского питания, некоторых других товаров, а также переработанного картофеля. "Липецкая область укрепляет лидерские позиции в производстве переработанного картофеля, объемы которого выросли на 30%. Регион остается крупнейшим поставщиком картофеля фри и картофельных долек в торговые сети и предприятия общепита по всей России", — сказал Артамонов. Маслоперерабатывающие заводы области наращивают объемы производства соевого масла. За пять месяцев текущего года его выпустили свыше 47 тысяч тонн, что на 2,5% превышает показатели прошлого года. Губернатор пояснил, что соевое масло хорошо покупают за рубежом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регион отправил на экспорт этого продукта более чем в 2,2 раза. На 20,5% увеличилось производство дрожжей, которые также активно экспортируются. Кроме этого, производство мясосодержащих консервов в Липецкой области выросло на 4%, колбасных изделий — на 9%, выпуск консервов из мяса и субпродуктов птицы увеличился больше, чем в три раза. Растет выпуск детского питания: производство молочной продукции для детей увеличилось на 4%, продукции на зерновой основе — на 22%, а питьевой воды и напитков для детского питания — на 6%. Значительный рост наблюдается и в молочной отрасли: производство питьевого молока увеличилось на 5%, творога — на 8%, кисломолочных продуктов — на 11%, а выпуск мороженого вырос в 2,2 раза.

https://ria.ru/20250714/subsidiya-2029049871.html

https://ria.ru/20250711/lipetsk-2028550377.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов