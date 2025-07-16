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Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах - РИА Новости, 16.07.2025
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее письмо с просьбой посодействовать возвращению граждан РФ с Украины передано папе... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:45:00+03:00
2025-07-16T13:45:00+03:00
2025-07-16T13:55:00+03:00
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее письмо с просьбой посодействовать возвращению граждан РФ с Украины передано папе Римскому.Ранее омбудсмен сообщила, что направите Папе Римскому письмо с просьбой помочь в возвращении граждан РФ с Украины."Я получила от нунция, который нунциат размещен в Москве, о том, что моё письмо передано, и будет сделано всё возможное для того, чтобы убедить ту сторону отдать мирных людей России", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html
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Украина, Россия, Здоровье - Общество, Москва, Татьяна Москалькова, Папа Римский, В мире
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах
Москалькова заявила, что ее письмо о россиянах на Украине передали папе римскому