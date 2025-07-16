Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 16.07.2025 (обновлено: 13:55 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/pismo-2029457755.html
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах - РИА Новости, 16.07.2025
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее письмо с просьбой посодействовать возвращению граждан РФ с Украины передано папе... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:45:00+03:00
2025-07-16T13:55:00+03:00
украина
россия
здоровье - общество
москва
татьяна москалькова
папа римский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее письмо с просьбой посодействовать возвращению граждан РФ с Украины передано папе Римскому.Ранее омбудсмен сообщила, что направите Папе Римскому письмо с просьбой помочь в возвращении граждан РФ с Украины."Я получила от нунция, который нунциат размещен в Москве, о том, что моё письмо передано, и будет сделано всё возможное для того, чтобы убедить ту сторону отдать мирных людей России", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, здоровье - общество, москва, татьяна москалькова, папа римский, в мире
Украина, Россия, Здоровье - Общество, Москва, Татьяна Москалькова, Папа Римский, В мире
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах

Москалькова заявила, что ее письмо о россиянах на Украине передали папе римскому

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЛНЕЧНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее письмо с просьбой посодействовать возвращению граждан РФ с Украины передано папе Римскому.
Ранее омбудсмен сообщила, что направите Папе Римскому письмо с просьбой помочь в возвращении граждан РФ с Украины.
"Я получила от нунция, который нунциат размещен в Москве, о том, что моё письмо передано, и будет сделано всё возможное для того, чтобы убедить ту сторону отдать мирных людей России", - сказала Москалькова журналистам.
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область
4 марта, 17:32
 
УкраинаРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваТатьяна МоскальковаПапа РимскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала