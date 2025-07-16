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Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска - РИА Новости, 16.07.2025
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23:14 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029579910.html
Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска
Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска - РИА Новости, 16.07.2025
Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска
Доехать от Санкт-Петербурга до Челябинска теперь можно без единого светофора, дорога составляет 2,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:14:00+03:00
2025-07-16T23:14:00+03:00
авто
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россия
марат хуснуллин
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общество
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Доехать от Санкт-Петербурга до Челябинска теперь можно без единого светофора, дорога составляет 2,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии скоростной трассы М-12. Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. "Сегодняшнее открытие дороги ставит ещё одну серьёзную точку в завершении мощнейшего проекта коридора "Запад-Восток". С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2,5 тысячи километров без единого светофора, освещенные, со связью, заправками, с возможностью быстро приехать", - сказал Хуснуллин. По его словам, на этом транспортном коридоре находится 1100 опорных населенных пунктов, начиная от крупных агломераций и заканчивая сельской местностью, а вблизи трассы М-12 живет 63 миллиона человек из 14 регионов. Участок Дюртюли - Ачит - это скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 275,3 километра с транспортными развязками. Новая трасса существенно повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на шесть часов, а грузового - более чем на четыре часа. Максимальная разрешенная скорость на автодороге - 110 километров в час для легковых автомобилей и 90 километров в час для грузового транспорта.
https://ria.ru/20241011/dorogi-1977555760.html
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авто, санкт-петербург, челябинск, россия, марат хуснуллин, владимир путин, общество
Авто, Санкт-Петербург, Челябинск, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Общество
Хуснуллин рассказал о бессветофорном движении от Петербурга до Челябинска

Хуснуллин: от Петербурга до Челябинска можно добраться без единого светофора

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток". Архивное фото
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Доехать от Санкт-Петербурга до Челябинска теперь можно без единого светофора, дорога составляет 2,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии скоростной трассы М-12.
Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.
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"Сегодняшнее открытие дороги ставит ещё одну серьёзную точку в завершении мощнейшего проекта коридора "Запад-Восток". С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2,5 тысячи километров без единого светофора, освещенные, со связью, заправками, с возможностью быстро приехать", - сказал Хуснуллин.
По его словам, на этом транспортном коридоре находится 1100 опорных населенных пунктов, начиная от крупных агломераций и заканчивая сельской местностью, а вблизи трассы М-12 живет 63 миллиона человек из 14 регионов.
Участок Дюртюли - Ачит - это скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 275,3 километра с транспортными развязками. Новая трасса существенно повысит связанность Урала с Поволжьем, сократив время в пути легкового транспорта от Казани до Екатеринбурга более чем на шесть часов, а грузового - более чем на четыре часа. Максимальная разрешенная скорость на автодороге - 110 километров в час для легковых автомобилей и 90 километров в час для грузового транспорта.
Путин на церемонии открытия участка Дюртюли – Ачит автомобильной дороги М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 19:05
 
АвтоСанкт-ПетербургЧелябинскРоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинОбщество
 
 
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