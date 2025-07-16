https://ria.ru/20250716/peterburg-2029450221.html
В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой
В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой - РИА Новости, 16.07.2025
В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой
Правоохранители ищут участников потасовки в Выборгском районе Петербурга, где в ход пошла пиротехника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:24:00+03:00
2025-07-16T13:24:00+03:00
2025-07-16T13:24:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Правоохранители ищут участников потасовки в Выборгском районе Петербурга, где в ход пошла пиротехника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник около 22.08 мск в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о драке возле дома №140 на проспекте Энгельса. "Прибывшими полицейскими на месте происшествия был обнаружен 41-летний мужчина, который рассказал, что у станции метро "Проспект Просвещения" произошел словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе перепалки четверо неизвестных обстреляли оппонентов с применением пиротехнических изделий", – говорится в сообщении. В ГУМВД уточняют, что для разбирательства в отдел полиции были доставлены двое подростков, 15 и 17 лет. После опроса их передали законным представителям. Телефонограмм из медучреждений о возможном травмировании участников потасовки в полицию не поступало. Правоохранители ищут тех, кто успел скрыться, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029408489.html
выборгский район
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге ищут участников драки с пиротехникой
В Выборгском районе Петербурга произошла драка с применением пиротехники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Правоохранители ищут участников потасовки в Выборгском районе Петербурга, где в ход пошла пиротехника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник около 22.08 мск в полицию Выборгского района Петербурга
поступило сообщение о драке возле дома №140 на проспекте Энгельса.
"Прибывшими полицейскими на месте происшествия был обнаружен 41-летний мужчина, который рассказал, что у станции метро "Проспект Просвещения" произошел словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе перепалки четверо неизвестных обстреляли оппонентов с применением пиротехнических изделий", – говорится в сообщении.
В ГУМВД уточняют, что для разбирательства в отдел полиции были доставлены двое подростков, 15 и 17 лет. После опроса их передали законным представителям.
Телефонограмм из медучреждений о возможном травмировании участников потасовки в полицию не поступало. Правоохранители ищут тех, кто успел скрыться, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.