https://ria.ru/20250716/peskov-2029560866.html

Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков

Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025

Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков

Россия намерена развивать двусторонние отношения с Арменией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:06:00+03:00

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2025-07-16T20:25:00+03:00

россия

армения

дмитрий песков

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия намерена развивать двусторонние отношения с Арменией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Помимо многосторонних форматов, нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения, и мы намерены их дальше развивать", - сказал Песков радиостанции "Маяк".Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.

https://ria.ru/20250716/peskov-2029561580.html

россия

армения

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2025

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россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, в мире