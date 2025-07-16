https://ria.ru/20250716/peskov-2029560866.html
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков
Россия намерена развивать двусторонние отношения с Арменией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:06:00+03:00
2025-07-16T20:06:00+03:00
2025-07-16T20:25:00+03:00
россия
армения
дмитрий песков
никол пашинян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия намерена развивать двусторонние отношения с Арменией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Помимо многосторонних форматов, нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения, и мы намерены их дальше развивать", - сказал Песков радиостанции "Маяк".Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.
https://ria.ru/20250716/peskov-2029561580.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, В мире
Россия намерена развивать отношения с Арменией, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в максимальном взаимодействии с Арменией