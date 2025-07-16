https://ria.ru/20250716/perevozki-2029584183.html
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками
Совфед одобрил закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:43:00+03:00
2025-07-16T23:43:00+03:00
2025-07-16T23:43:00+03:00
авто
россия
совет федерации рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам. Согласно документу, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Без оплаты выезд с территории России будет запрещен. Документом устанавливается порядок резервирования даты и времени прибытия грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, в целях пересечения Государственной границы РФ. Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка ее технического состояния. По результатам диагностики предлагается размещать отчет в электронном виде. Минтранс РФ наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог. Вводится временный мораторий с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года на осуществление весогабаритного контроля в отношении автобусов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц, сведения о государственных регистрационных номерах которых включены в реестр лицензий. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки.
https://realty.ria.ru/20250716/sovfed-2029453650.html
https://ria.ru/20250227/mintrans-2001874132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9bcf9835759f8d614f22fdde0c68dbcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, совет федерации рф, экономика
Авто, Россия, Совет Федерации РФ, Экономика
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками
Совфед одобрил поправки об усилении контроля за международными автоперевозками
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам.
Согласно документу, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Без оплаты выезд с территории России
будет запрещен.
Документом устанавливается порядок резервирования даты и времени прибытия грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, в целях пересечения Государственной границы РФ.
Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка ее технического состояния. По результатам диагностики предлагается размещать отчет в электронном виде. Минтранс РФ наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог.
Вводится временный мораторий с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года на осуществление весогабаритного контроля в отношении автобусов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц, сведения о государственных регистрационных номерах которых включены в реестр лицензий.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки.