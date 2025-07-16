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Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками - РИА Новости, 16.07.2025
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23:43 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/perevozki-2029584183.html
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками - РИА Новости, 16.07.2025
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками
Совфед одобрил закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:43:00+03:00
2025-07-16T23:43:00+03:00
авто
россия
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам. Согласно документу, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Без оплаты выезд с территории России будет запрещен. Документом устанавливается порядок резервирования даты и времени прибытия грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, в целях пересечения Государственной границы РФ. Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка ее технического состояния. По результатам диагностики предлагается размещать отчет в электронном виде. Минтранс РФ наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог. Вводится временный мораторий с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года на осуществление весогабаритного контроля в отношении автобусов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц, сведения о государственных регистрационных номерах которых включены в реестр лицензий. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки.
https://realty.ria.ru/20250716/sovfed-2029453650.html
https://ria.ru/20250227/mintrans-2001874132.html
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авто, россия, совет федерации рф, экономика
Авто, Россия, Совет Федерации РФ, Экономика
Совфед одобрил поправки о контроле за международными автоперевозками

Совфед одобрил поправки об усилении контроля за международными автоперевозками

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам.
Согласно документу, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Без оплаты выезд с территории России будет запрещен.
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Документом устанавливается порядок резервирования даты и времени прибытия грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, в целях пересечения Государственной границы РФ.
Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка ее технического состояния. По результатам диагностики предлагается размещать отчет в электронном виде. Минтранс РФ наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог.
Вводится временный мораторий с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года на осуществление весогабаритного контроля в отношении автобусов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц, сведения о государственных регистрационных номерах которых включены в реестр лицензий.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки.
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