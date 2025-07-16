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В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины - РИА Новости, 16.07.2025
В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
Владимира Зеленского необходимо отстранить от власти прежде, чем состоится новый раунд российско-украинских переговоров, заявил полковник ВС США Лоуренс... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:38:00+03:00
2025-07-16T16:38:00+03:00
2025-07-16T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо отстранить от власти прежде, чем состоится новый раунд российско-украинских переговоров, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это разумная инициатива (провести третий раунд переговоров. — Прим. ред.), и я аплодирую им (России. — Прим. ред.) за то, что они пытаются ее реализовать. Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. И было бы лучше, если бы украинцы позаботились о Зеленском — с летальным исходом или без. И украинцы, похоже, склоняются к первому варианту", — сказал он.В начале недели представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров, однако предложений от Киева до сих пор не поступало.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
Уилкерсон: от Зеленского надо избавиться до новых переговоров РФ и Украины