Рейтинг@Mail.ru
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029431072.html
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле - РИА Новости, 16.07.2025
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле
Турецкая сторона не получала сигналов по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:17:00+03:00
2025-07-16T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турецкая сторона не получала сигналов по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации президента республики. Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет каких-либо сигналов по переговорам. В случае чего-либо конкретного мы объявим СМИ", - сказали в администрации по телефону, отвечая на вопрос РИА Новости о наличии каких-либо сигналов по возобновлению переговорного процесса. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250716/biznes-2029411376.html
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029278935.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле

Офис Эрдогана: сигналов по возобновлению диалога РФ и Киева в Стамбуле пока нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турецкая сторона не получала сигналов по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.
Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Это бизнес." Песков прокомментировал новую схему поставок оружия Украине
Вчера, 11:18
"Пока нет каких-либо сигналов по переговорам. В случае чего-либо конкретного мы объявим СМИ", - сказали в администрации по телефону, отвечая на вопрос РИА Новости о наличии каких-либо сигналов по возобновлению переговорного процесса.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Путин был прав". Зеленский отказывается от независимости Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала